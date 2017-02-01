Витас прокомментировал скандал с исполнением его песни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось официальное обращение российского певца Витаса по поводу исполнения его песен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Хочу сделать официальное заявление: за последние четыре дня негатива в мою сторону, в социальных сетях, стало слишком много. Хочу сказать, что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности, к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом, разбирательством чужого творчества, вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать», - заявил Витас на своей странице в Facebook.

Что касается юридических коллизий, периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании, которая представляет интересы в той или иной стране, отметил артист.

«Всегда были и будут юридические споры, и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально, но это ни в коем случае не должно привести к негативу, конфликтам, а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки», - написал Витас.



Идентичный текст заявления размещен и в аккаунте исполнителя в Instagram.





Как сообщалось ранее, продюсер известного российского исполнителя Витаса Сергей Пудовкин выразил недовольство исполнением песни «Опера 2» Димашем Кудайбергеновым на китайском телевидении.

Продюсерский центр «Пудовкин» направил письмо китайскому телеканалу «Хунан», которое было опубликовано в социальной сети «Вибо» (китайский аналог Твиттера). В письме отмечено, что данный телеканал нарушил авторские права. Также указано, что необходимо связаться в течение семи дней с продюсерским центром и прийти к единому решению. В свою очередь продюсерский центр «Пудовкин» готов заключить соглашение с телеканалом «Хунан».

Впервые Витас исполнил «Оперу 2» в 2000 году и завоевал большую популярность не только в России, но и в других странах.

Казахстанец Димаш Кудайбергенов выступил с этой песней на популярном в Китае конкурсе исполнителей «Singer-2017», который транслирует канал «Хунан». С «Оперой 2» он занял 1 место во втором этапе этого конкурса. В первом этапе конкурса Димаш пел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse», вызвав восхищение у зрителей и других участников шоу. У него появилось огромное число поклонников среди жителей Поднебесной.