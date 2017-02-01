Виновные в гибели солдат во время учений на Каспии амнистированы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под амнистию попали все шесть военнослужащих, осужденных по факту гибели солдат на учениях на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Постановлением уголовной апелляционной коллегии военного суда РК Астаны от 2 февраля изменен приговор от 25 ноября в отношении шести осужденных по факту гибели четырех солдат-срочников в ходе учений, проводившихся в 2015 году на Каспии. Все они попали под амнистию и вышли на свободу,.

«Осужденных Мурата Нугманова, Ербулата Толыкбаева, Рашида Жылкайдарова, Абая Баймуратова, Бауржана Тулегенова, Ерасыла Кубегена на основании пункта первой и второй статьи закона РК от 13 декабря 2016 «Об амнистии» освободить от отбывания наказания. Меру пресечения в отношении осужденных - содержание под стражей - отменить и освободить из-под стражи немедленно», - отметила заведующая канцелярией военного суда Актауского гарнизона Жанаргуль Колганат.

Напомним, 25 ноября в Актау председатель военного суда Актауского гарнизона Марат Алдабергенов вынес приговор. Перед судом предстали 6 человек: Ербулат Толыкбаев, командир войсковой части №25744, Рашид Жылкайдаров, заместитель командира по технической части и вооружению части, Мурат Нугманов, бывший командующий региональным командованием «Запад», Абай Баймуратов, командир отделения и водитель боевой машины, Ерасыл Кубеген, командир отделения и командир боевой машины во время ЧП, Бауржан Тулегенов- старший лейтенант, командир взвода. Всем им были предъявлены обвинения по разным частям ст. 453 УК РК «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия».

«Толыкбаев, Жылкайдаров и Нугманов, обвиняемые по ч.2 ст. 453 УК РК с применением ст.55, получили по 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Баймуратов осужден на 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кубеген и Тулегенов, обвиняемые по ч.1 вышеуказанной статьи, приговорены к 6 месяцам условного наказания с установлением пробационного контроля», - сказал М.Алдабергенов.

В ходе учений погибли: 19-летний Бауыржан Жолдабай, его ровесник Асылжан Махамбетов, 23-летний Замир Адилов и 19-летний Багытжан Калыбай.

Также в ходе суда рассматривался гражданский иск от потерпевших, он, по словам судьи, удовлетворен частично. Подсудимые будут выплачивать по 2,5 млн тенге каждой семье. Напомним, трагедия произошла 18 сентября 2015 года в Актау при проведении второго этапа учения «Центр-2015».

Как отмечалось ранее в сообщении Министерства обороны РК, при проведении эпизода «высадка морского десанта и блокировка плацдарма» в море вышли 6 единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю, из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонуло четыре БТР-80. Два бронетранспортера вышли своим ходом на берег. Утонуло четыре военнослужащих срочной службы.