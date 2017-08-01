Видеозапись с испорченными арбузами изучили в Минсельхозе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК изучили скандальную видеозапись с гнилыми арбузами на рынке Астаны. Как оказалось, плоды испортил вредитель - дынная муха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь все рынки областных центров Казахстана находятся под карантинным контролем по недопущению распространения дынной мухи.

«Мы разбирались, данный факт зарегистрирован в июне. Это карантинный объект - дынная муха. Обычно этот вредитель поражает бахчевые культуры, в основном дыню. Этот карантинный вредитель имеет распространение в южных регионах нашей страны, а также во всех странах Центральной Азии. Вы знаете, что каждый год государством выделяется определенная сумма на борьбу, локализацию и ликвидацию карантинных объектов, в том числе по дынной мухе», - сообщил на пресс-конференции в Правительстве РК председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Ержан Айнабеков.

По его словам, по данному факту приняты карантинные меры по локализации и ликвидации этого груза. «Вопрос находится на контроле», - пояснил Айнабеков.



Ранее случай на рынке «Алаш» прокомментировал руководитель отдела территориальной инспекции комитета МСХ РК Ильяс Жунусов.