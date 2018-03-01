Видео с пожеланием Президента к 8 марта появилось в Сети
7 Марта 2018 17:20 599
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Архивное видео с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовал на своей странице в Facebook Телерадиокомплекс Президента РК, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеМаулен Ашимбаев поздравил долгожительницу с 8 марта Пассажиркам поезда «Караганды-Костанай» устроили сюрприз
«Накануне женского праздника мы решили не ждать и начать поздравлять прекрасную половину общества прямо сейчас. В архиве Телерадиокомплекса мы нашли много интересных высказываний нашего Президента про женщин и его мудрые наставления казахстанцам. Предлагаем вашему вниманию один из таких приятных моментов с Президентом», - написано в комментарии к видео.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину
- Коалиция «Казахстан-2050» поддержала пять социальных инициатив Президента РК
- Нурсултан Назарбаев дал интервью российскому телеканалу
- Назарбаев предоставляет равные возможности казахстанцам - журналист из Сингапура
- Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента
- Нурлан Нигматулин: Инициативы Президента - комплекс мер повышения благосостояния казахстанцев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Касымова Эльмира
954-047