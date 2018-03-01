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Видео с пожеланием Президента к 8 марта появилось в Сети

7 Марта 2018 17:20 599
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Видео с пожеланием Президента к 8 марта появилось в Сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Архивное видео с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовал на своей странице в Facebook Телерадиокомплекс Президента РК, передает МИА «Казинформ».

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«Накануне женского праздника мы решили не ждать и начать поздравлять прекрасную половину общества прямо сейчас. В архиве Телерадиокомплекса мы нашли много интересных высказываний нашего Президента про женщин и его мудрые наставления казахстанцам. Предлагаем вашему вниманию один из таких приятных моментов с Президентом», - написано в комментарии к видео. 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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