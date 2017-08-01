Видео с гнилыми арбузами в Астане прокомментировали эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В территориальной инспекции комитета МСХ РК прокомментировали скандальную видеозапись с гнилыми арбузами на рынке Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ней женщина в белом халате на рынке «Алаш» разрезает арбузы, доставленные по ее словам из ЮКО, и демонстрирует их непригодность к употреблению.



«Эта продукция относится к подкарантинной, она растительного происхождения. Контроль за ней осуществляется государственными инспекторами по карантину растений», - сообщил руководитель отдела территориальной инспекции комитета МСХ РК Ильяс Жунусов.



По его словам, без внутреннего исследования конкретного фрукта или овоща определить факт его зараженности или заболевания очень сложно. «Не то, чтобы они пропустили, сейчас идет большая нагрузка на инспекторов. У нас по городу много объектов. При визуальном исследовании не определишь, заражена ли данная продукция чем-то, есть ли в ней что-то. По наружным признакам сложно что-то определить, нужна повторная экспертиза», - сказал Жунусов.



«В каждой области проводятся свои карантинные проверки. Эта продукция, по всей видимости, вышла бесконтрольно. Контролировать такие поставки очень сложно - человек с поля загрузил арбузы и поехал дальше, как это проконтролируешь? Тут вопрос стоит больше - как она оттуда выехала? У нас уже конечный пункт назначения. Вообще, чтобы не получить некачественный или зараженный продукт, при покупке важно смотреть на наличие внешних повреждений», - посоветовал он.



Также Жунусов отметил, что в данный момент ведется тщательная проверка вышеуказанной продукции.



«Как такового заключения пока еще нет. Чем они заражены и заражены ли вообще, пока неизвестно. Результаты будут известны в самое ближайшее время, завтра-послезавтра», - пообещал Жунусов.