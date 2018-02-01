Видео-превью к реваншу Головкин-Альварес появилось в Сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный Youtube-канал Motivedia - Boxing опубликовал десятиминутный ролик, посвященный предстоящему реваншу Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

На видео запечатлен тренировочный процесс Головкина и Альвареса, фрагменты их первого боя, а также комментарии тренеров и промоутеров.

«Они снова возвращаются, чтобы свести счеты после неразрешенного вопроса в сентябре прошлого года, и выяснить, кто из двух суперзвезд превалирует в боксе. Фанат вы «Канело», Головкина или нейтральный - это тот старт 2018 года, на который мы все надеемся!» - гласит подпись к видео под названием «Реванш: взгляд поближе».

Первый поединок состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей - многие люди из мира бокса сходятся во мнении, что у Головкина «украли» чистую победу. Реванш состоится 5 мая.