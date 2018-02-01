Видео-превью к реваншу Головкин-Альварес появилось в Сети
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный Youtube-канал Motivedia - Boxing опубликовал десятиминутный ролик, посвященный предстоящему реваншу Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
На видео запечатлен тренировочный процесс Головкина и Альвареса, фрагменты их первого боя, а также комментарии тренеров и промоутеров.
«Они снова возвращаются, чтобы свести счеты после неразрешенного вопроса в сентябре прошлого года, и выяснить, кто из двух суперзвезд превалирует в боксе. Фанат вы «Канело», Головкина или нейтральный - это тот старт 2018 года, на который мы все надеемся!» - гласит подпись к видео под названием «Реванш: взгляд поближе».
Первый поединок состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей - многие люди из мира бокса сходятся во мнении, что у Головкина «украли» чистую победу. Реванш состоится 5 мая.
- Казахстанец Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае
- Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре
- Казахстанский гимнаст получил тяжелейшую травму на Кубке мира
- Боксеры Astana Arlans передали деньги тяжелобольному ребенку из Щучинска
- Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Болгарии
- Геннадий Головкин подарил перчатки с автографом звезде Голливуда
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана