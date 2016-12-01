Видео колбасы с перьями в Кокшетау прокомментировал производитель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производитель колбасных изделий под маркой «Мясные времена» из Астаны прокомментировал видео, на котором якобы в халал-колбасе обнаружены пух и перья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы у себя провели расследование в цехе, специально разрезали, сняли на видео, перьев нет. Я созванивался с распространителями видео, они требуют денег, большую сумму денег просят. Я так думаю, что они сняли это видео с целью наживы. Телефонная запись у нас есть. Потому что ни руководству, ни магазину, они колбасу не привозили и не показывали. Плюс разрезанная половинка колбасы, правая сторона с логотипом - они ее не режут, а там, где без логотипа, без оболочки, они его режут, что является для нас подозрительным», - сказал директор колбасного цеха «Мясные времена» Антон Пярн в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».



Он уточнил, что на данный момент супермаркет снял всю продукцию «Мясные времена» с продажи. «Наша машина выехала в Кокшетау в 7 часов утра. В любом случае супермаркет «Small» снял с продажи нашу продукцию. Всю продукцию изучим, и уже тогда дадим опровержение по данному факту», - добавил он.



Видео было записано в Кокшетау и распространено посредством мессенджера WhatsApp. Автор видео утверждает, что купил колбасу бренда «Мясные времена» со знаком «Халал» в местном супермаркете. По возвращению домой, мужчина с супругой обнаружили перья птицы в колбасе. «Звонили к директору (супермаркета), предупреждали, просили, чтобы убрали с прилавка эту колбасу, чтобы не кормить весь Кокшетау этой колбасой. У нас в первый раз такое встречается. Мы в шоке. Ранее я видел такое только в Интернете», - заявил покупатель.



