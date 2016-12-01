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Видео колбасы с перьями в Кокшетау прокомментировал производитель

Видео колбасы с перьями в Кокшетау прокомментировал производитель
22 Декабря 14:27 3430

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производитель колбасных изделий под маркой «Мясные времена» из Астаны прокомментировал видео, на котором якобы в халал-колбасе обнаружены пух и перья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы у себя провели расследование в цехе, специально разрезали, сняли на видео, перьев нет. Я созванивался с распространителями видео, они требуют денег, большую сумму денег просят. Я так думаю, что они сняли это видео с целью наживы. Телефонная запись у нас есть. Потому что ни руководству, ни магазину, они колбасу не привозили и не показывали. Плюс разрезанная половинка колбасы, правая сторона с логотипом - они ее не режут, а там, где без логотипа, без оболочки, они его режут, что является для нас подозрительным», - сказал директор колбасного цеха «Мясные времена» Антон Пярн в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Он уточнил, что на данный момент супермаркет снял всю продукцию «Мясные времена» с продажи. «Наша машина выехала в Кокшетау в 7 часов утра. В любом случае супермаркет «Small» снял с продажи нашу продукцию. Всю продукцию изучим, и уже тогда дадим опровержение по данному факту», - добавил он.

Видео было записано в Кокшетау и распространено посредством мессенджера WhatsApp. Автор видео утверждает, что купил колбасу бренда «Мясные времена» со знаком «Халал» в местном супермаркете. По возвращению домой, мужчина с супругой обнаружили перья птицы в колбасе. «Звонили к директору (супермаркета), предупреждали, просили, чтобы убрали с прилавка эту колбасу, чтобы не кормить весь Кокшетау этой колбасой. У нас в первый раз такое встречается. Мы в шоке. Ранее я видел такое только в Интернете», - заявил покупатель.

  

Ключевые слова: Астана, Акмолинская область,
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Комментарии

  • 22.12.2016Производитель
    1
    Участились случаи когда покупатели намеренно портили товар, записывали на видео или делали фото, выдавая это за правду, затем требовали компенсацию. Это становится одним из видов мошенничества. Производители не хотят доказывать свою правоту т.к. боятся шума вокруг своего бренда. Это правда жизни.
  • 22.12.2016Елена
    1
    Дочь тоже купила такую колбасу с перьями в Степногорске(((
  • 22.12.2016Антон
    1
    Халал давно делает отвратительную колбасу это факт,камни и песок не первый раз находят в ней
  • 22.12.2016Скрыт
    0
    В каждой колбасе Халал содержатся перья!!! Можете проверить! Надрежте любую! Уже давно колбасу не покупаем! Так что это не новость...
  • 22.12.2016олеся
    0
    У нас в Астане попадаются тоже перья,и даже кости.....
  • 22.12.2016
    2
    Да все это лажа полная. Люди ведут себя унизительно. Ещё и денег просят. Колбаса изумительная. Сама ее ем не первый год.
  • 22.12.2016Траст
    1
    Лучше уж перья. Это даже полезно. Кошки едят птиц с перьями. Вот когда мышиные хвостики - вот это жесть!

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