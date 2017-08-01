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Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии

Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии
17 Августа 2017 17:08 232

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре ВС РК состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Республике Казахстан Харш Кумар Джайном и военным атташе Индии полковником Лахбиндер Сингх Лиддером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как отметили в ведомстве, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе при Посольстве Индии в Республике Казахстан.


Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров поблагодарил за отличную и плодотворную миссию в развитии двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наградил Посла Харш Кумар Джайна и полковника Лахбиндер Сингх Лиддера медалью «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».

Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии
Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии
Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии

 

 

 

Ключевые слова: Армия, Индия,
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