Вице-министр обороны РК встретился с послом Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре ВС РК состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Республике Казахстан Харш Кумар Джайном и военным атташе Индии полковником Лахбиндер Сингх Лиддером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как отметили в ведомстве, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе при Посольстве Индии в Республике Казахстан.









Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров поблагодарил за отличную и плодотворную миссию в развитии двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наградил Посла Харш Кумар Джайна и полковника Лахбиндер Сингх Лиддера медалью «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».







