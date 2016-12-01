Везение и злой рок: истории случайных и потенциальных пассажиров разбившегося Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Артист хора имени Александрова ефрейтор Борис Сулейменов оказался на Ту-154, который разбился в акватории Чёрного моря, опоздав на свой рейс. Об этом в разговоре с корреспондентом Лайфа рассказала его жена.

- Мужу сообщили, что вылет через 2 часа. Он успел закинуть в сумку какие-то вещи и продукты и выехал из Одинцова в Чкаловский. На первый самолёт он не успел, а полетел на втором. Он звонил мне перед вылетом, они ждали в машине, потому что на улице было холодно, - рассказала Лайфу Людмила Сулейменова.



Женщина надеется, что муж мог остаться в живых, другой официальной информации не поступало. А пока пытается дозвониться по телефону горячей линии. У ефрейтора Сулейменова дома осталась жена и 5-летняя дочь.



Лайф также связался с ведущим солистом Ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова Вадимом Ананьевым. Ему, напротив, повезло не оказаться на разбившемся самолете.



По словам Ананьева, в Сирии должен был состояться небольшой сольный концерт ансамбля - около 15 произведений, в одном отделении, продолжительностью около часа. В основном полетел хор и несколько инструменталистов. Большая часть балета и оркестра осталась в Москве.



- Благодарен своему сыну маленькому, ради которого я остался в Москве, чтобы помочь жене. А то бы я тоже полетел. Везде мы летали - и в Чечню, и в Югославию. 30 лет в ансамбле работаю. Полетел бы без разговоров. Повезло, если можно так сказать.



По информации Ананьева, также в Москве по разным причинам остались ещё два солиста ансамбля - народный артист России Валерий Галла и Борис Дьяков.



- Не могу собраться с мыслями, полетели мои друзья, мои коллеги. Надеюсь, что кто-то выжил. Знаю, что должен был полететь второй борт.



Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря в акватории Чёрного моря. По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 92 человека.