Ветеран МВД помог раскрыть ограбление 83-летней пенсионерки в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ветеран МВД, бывший участковый инспектор полиции Житикаринского ГРОВД Аман Тулубаев оказал содействие местным полицейским в раскрытии грабежа, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

12 августа в городе Житикара неизвестные проникли в дом 83-летней пенсионерки. Они избили бабушку и похитили 20 тысяч тенге. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Житикаринского РОВД. Тем не менее, поиски подозреваемых были осложнены тем, что потерпевшая в темное время суток не смогла разглядеть злоумышленников. На помощь оперативникам пришел ветеран МВД Аман Тулубаев.

Как сообщает пресс-служба ДВД, он очень хорошо знает микрорайон, где произошло преступление, так как более 25 лет отдал службе в житикаринской полиции. Отлично осведомлен обо всех подучетных, проживающих в этом районе. Бывший полицейский сообщил оперативникам приметы предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Житикаринского ГРОВД установили и задержали 33-летнего подозреваемого, ранее судимого, который с 2015 года состоит на учете в органах внутренних дел.

Задержанный признался в содеянном, и рассказал еще о двух соучастницах совершенного преступления, ранее также судимых девушках 25 и 24 лет.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, мужчина водворен в изолятор временного содержания.