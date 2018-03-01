Ветеран Людмила Федотова: Невозможно забыть человека, который спас от голода

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На встречу в День благодарности в библиотеку имени А.С. Пушкина собрались ветераны клуба «В кругу друзей», воспитанники общественного объединения женщин-инвалидов «Алтын-Ай», сотрудники и пациенты медико-социального центра «Ульба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники встречи читали стихи, пели песни и произносили слова благодарности и любви к родной стране. Иван Никитович Самойлов, заслуженный учитель Республики Казахстан, участник клуба «В кругу друзей» читал свои стихи, посвященные независимости Казахстана, в которых прославил единство, дружбу казахстанского народа.

А представитель Дома Дружбы ВКО Валентина Прыжко призналась: «В Казахстане проживает более 130 национальностей, созданы равные условия для жизни, мы можем общаться на своем родном языке, сохраняя свою культуру и традиции. Я признаюсь в любви к Казахстану не только в День благодарности, но и каждый день».







«Я приехала в Казахстан, когда мне было всего 4 года. Война 41 года, поезд привез нас сюда, в бескрайние степи Казахстана. Особой надежды не было, как будем выживать, и вот спасла нас от голода в тот год, Гуля, казашка. Имея 12 детей, она приютила нашу семью, давала нам просо и молоко, вещи, которые и её семье были очень нужны», - рассказала на встрече в День Благодарности ветеран труда Людмила Андреевна Федотова.

«И разве можно забыть человека, который спас от голода... прошло уже больше полвека, а благодарность в душе моей живет. Казахстан я считаю своей родиной», - говорит профессор ВКГУ имени С.Аманжолова, участник клуба «В кругу друзей».

Праздник национального многоголосья, прославляющего родной Казахстан, утвержден в стране недавно. «Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг другу, - сказал Глава государства в 2016 году о новом празднике.





