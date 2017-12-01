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Ветер сорвал флаг на горе в Усть-Каменогорске

25 Декабря 2017 16:56 437
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Ветер сорвал флаг на горе в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ветра государственный флаг на горе госсимволов «Казахстан» был сорван и поврежден, передает корреспондент МИА «Казинформ».


По официальным данным, скорость ветра на этой горе сегодня составляла 18 м/с. Сильными порывами полотнище флага оторвало от флагштока.

В городском акимате сообщили, что сотрудники ТОО «Оскемен Тартип» нашли полотнище, и, как только утихнет сильный ветер, флаг на горе будет восстановлен. То есть его уже в ближайшее время его вернут на прежнее место.

Как сообщалось, сегодня на востоке страны наблюдается сильный ветер. По данным ЧС, его порывы в ряде районов области достигали 30 метров в секунду.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Погода,
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Автор:

Людмила Малько

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