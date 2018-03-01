Весной в столичные детсады примут 24 тысячи детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В апреле-мае текущего года в детские сады будут приняты 24 тысячи детей в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление образования.

«Всего в очереди состоят 26 тысяч детей», - уточнил на пресс-конференции начальник столичного управления образования Ануар Жангозин.



Как было отмечено на пресс-конференции в Астане, на сегодня функционируют 336 дошкольных организаций, в том числе 98 государственных детских садов, 188 частных, в том числе 181 с государственным заказом, 47 мини-центров, 3 ведомственных детских сада. Общая численность воспитанников - 56 тыс детей ( с учетом предшкольных классов, без них - 54 тысячи). Охват составляет порядка 80%.



«Основной выпуск детей из дошкольных организаций запланирован на апрель-май текущего года», - добавил Ануар Жангозин.



По сведениям столичного управления образования, планируется прием 24 тысяч детей в дошкольные организации (с учетом частных детских садов).

Руководитель управления образования отметил, что в текущем году в столице планируется строительство двух государственных детских садов. В целом же решение проблемы охвата дошкольными учреждениями детей будет решаться в основном через развитие частных детских садов.