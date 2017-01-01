Весной Астану не затопит – замакима 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный акимат продолжает борьбу с последствиями снегопада, завалившего улицы и дворы города. Ситуацию усугубила установившаяся в последние дни теплая погода, превратившая снег в кашу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы показать, как сутки напролет трудятся рабочие, администрация города пригласила журналистов в пресс-тур. После 8 часов вечера три миниавтобуса, один из которых был заполнен представителями акимата, отправились на осмотр главных улиц города.

Заместитель акима Косман Айтмухаметов, расположившись в одной машине с журналистами, начал с того, что по итогам круглосуточной работы магистрали города уже убраны. Чтобы удостовериться, были сделаны три остановки - по проспектам Республики, Туран и Абылай хана.

«В Новый год, пока все праздновали, мы работали. Был один перерыв с 10 вечера до 2 часов ночи. Вся техника, которая на балансе задействована. Утром было 1249, сейчас - где-то 1500 единиц работает. Единственная проблема - задержка с вывозом снега. Мы нанимаем КамАЗы (...) до этого выходили в ночь 150-160 КамАЗов, сейчас 393 (...) Сегодня ночью будут работать где-то 600 КамАЗов. Утром горожане увидят нашу работу», - заверил он.







Весь снег, который был собран с октября по сегодняшний день - а это более 2 млн кубометров, увозят на снегоплавильные установки, мощность которых 600 кубов в час, и снежные полигоны. С Есильского района снег отправляется в сторону Косшы, Алматинского - в сторону ТЭЦ, Сарыаркинского - в сторону трассы Астана-Кокшетау.

«Рисков, что нас затопит весной, нет. Весь снег, как и в прошлом году вывезем, как из кварталов, так и со скверов и парков. Останется только на газонах, да и с них (мы приняли решение, после того, как уберем основной снег) будем шляпки срезать. Оставим около 70 см для корневой системы, чтобы не подморозить», - добавил Айтмухаметов.

В порядок улицы Астаны на 70% приводит ТОО «Астана Тазалык». Там трудятся 1200 человек, которым приходится вставать в три часа ночи. Их заработная плата колеблется в зависимости от отработанных часов от 97 до 120 тысяч тенге.

По словам замакима, проблемными все еще остаются окраины города и жилищные кварталы. Он пообещал, что окраины вскоре будут очищены. Также прорабатывается план по уборке территорий у жилых комплексов, несмотря на то, что это входит в обязанность КСК.



