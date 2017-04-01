Весна-2017: Как подготовились к большой воде регионы 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обильные снегопады нынешней зимы обернулись весной большой водой для многих регионов Казахстана, что и прогнозировалось. В целях предотвращения подтопления населенных пунктов паводковыми водами местными исполнительными органами совместно с подразделениями КЧС проводятся мероприятия превентивного характера.

По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, к настоящему времени возведено 7360 метров временных дамб, из них в Жамбылской - 1100, Карагандинской - 560, Южно-Казахстанской области - 5700; набрано и уложено 33880 штук мешкотары, из них в Акмолинской - 5880, Жамбылской - 920, Карагандинской - 8280, Павлодарской - 3300, Южно-Казахстанской области - 15500; откачано 233395 куб.м воды, из них в Акмолинской - 56664, Восточно-Казахстанской - 85321, Карагандинской - 687,5, Павлодарской - 89724, Южно-Казахстанской области - 998,5.





В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 165 человек, 41 единица техники, 13 водооткачивающих устройств.

6 апреля в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Нура в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области и реке Аят в Тарановском районе Костанайской области. На сегодняшний день имеются переливы талых вод на 6 участках автодорог.











В Карагандинской области в Шетском районе в результате подъема уровня воды в реке Шерубай-Нура происходит перелив через подъездной путь к селу Шопа. С жителями заблаговременно проведены разъяснительные работы. Продукты питания, медикаменты в селе имеются. Угрозы подтопления населенного пункта нет. В районе перелива выставлены посты из числа сотрудников местной полицейской службы.









В Каркаралинском районе на автодороге республиканского значения «Караганда - Аягоз - Бугаз» в результате поднятия уровня талой воды происходит её перелив через дорожное полотно. Установлены предупреждающие знаки. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Движение транспортных средств осуществляется под контролем МПС. Проведены работы по устройству укрепительного вала протяженностью 1000 м, засыпано 1400 тонн щебня.







На 1 участке автодороги в Каркаралинском районе имеется размыв паводковыми водами дорожного полотна областного значения «Ынталы-Бесоба». Проезд осуществляется по возведенной объездной дороге, протяженностью 400 м. На ранее образовавшихся размывах на 5 участках автодорог области проведены восстановительные работы. Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. На месте выставлен пост из числа сотрудников местной полицейской службы и местных исполнительных органов.









В Шетском районе на 20 км автодороги областного значения «Аксу Аяулы - Кайракты - Агадыр - Мойынты» в результате поднятия уровня воды в реке Жаман-Сарысу образовалась трещина опоры автодорожного моста с последующим его деформированием. Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. Местными исполнительными органами осуществляется дежурство и мониторинг ситуации.









В Павлодарской области в Баянаульском районе на 3 км автодороги местного значения «с. Жанажол - ур. Ескельды» в результате поднятия уровня талой воды происходит её перелив через дорожное полотно. Автодорога для движения транспортных средств закрыта, объезд осуществляется через Экибастуз. Угроза населенным пунктам отсутствует. Дежурство и мониторинг ситуации осуществляется Оперативно-спасательным отрядом ДЧС и местным исполнительным органом.







В Жамбылской области в Жамбылском районе продолжается перелив на автодороге местного значения «с.Шолдала - ДМ Дорожник». Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. Угроза населенным пунктам отсутствует. Дежурство и мониторинг ситуации осуществляется местными исполнительными органами.







В Южно-Казахстанской области в Отырарском районе вблизи н.п. Ызаколь из-за поднятия уровня воды в р. Арысь произошел перелив через автодорогу местного значения «Актам-Шамши». Угрозы населенным пунктам нет. Дорога закрыта, силами местной полицейской службы выставлены посты. Имеется объездная дорога через н.п. Ызаколь.







Как ранее сообщалось, на территории республики подтопленных паводком жилых домов на настоящий момент нет.

Между тем, как сообщалось ранее со ссылкой на Казгидромет, в период до 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.

В период до 12 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.