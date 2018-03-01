Весенняя симфония в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова представит слушателям «Симфонию весны». Концерт с участием подающего большие надежды молодого пианиста, лауреата многих международных конкурсов Ивана Бессонова (Россия) пройдет 4 марта в Большом зале театра. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В виртуозном исполнении симфонического оркестра «Астана Опера» прозвучит симфоническая сюита «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова. Созданная под впечатлением «Тысячи и одной ночи» сказка стала необычайным явлением в музыке романтического направления. Восточные мелодии и ритмы произведения создают ясные картинки загадочного мира арабских волшебных сказок. Слушатели совершат путешествие с Синдбадом-мореходом, вместе с Шехерезадой побывают при дворе султана Шахрияра, посетят празднество в Багдаде.





Вместе с солистом Иваном Бессоновым музыканты исполнят выдающееся произведение П. И. Чайковского - концерт для фортепиано с оркестром №1 си-бемоль минор, соч. 23. Первый фортепианный концерт отличается лирической воодушевленностью, необычайно сочными красками, образностью и богатством мелодий. Виртуозно-технические элементы фортепианной партии в полной мере раскрывают трепетность содержательного замысла сочинения. Оркестр и солист выступают как два равноправных партнера, то противоборствуя и соревнуясь между собой, то поддерживая друг друга.

Иван Бессонов - обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф.Шопена (Санкт-Петербург), первых премий конкурсов имени А.Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» (Санкт-Петербург), «Молодые дарования России», призов конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» и Grand Piano Competition в Москве. Кроме того, он шесть раз завоевывал Гран-при на ежегодном конкурсе этюдов в музыкальной школе-лицее Санкт-Петербурга «Кикины палаты».





Возможность выступить на сцене Большого зала совместно с симфоническим оркестром Иван Бессонов получил в качестве специального приза от театра «Астана Опера» на IV Международном фестивале классической музыки и конкурсе юных пианистов Astana Рiano Passion, где он также стал лауреатом первой премии (художественный руководитель фестиваля - Народный артист России Денис Мацуев). За плечами Ивана Бессонова успешные выступления на знаменитых сценах Мариинского театра, Государственного Кремлевского дворца и других залов России и зарубежья. Музыкант сотрудничал с такими именитыми дирижерами, как Валерий Гергиев, Александр Сладковский и другие. Стоит отметить, что помимо исполнительского искусства, Иван Бессонов проявляет себя как композитор: в 2015 году он написал музыку к документальному фильму «Ветрянка» Виктора Косаковского.

Начало концерта в 18:00.