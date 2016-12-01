Верховный суд РК принял постановление, регулирующее гражданские споры из-за договоров банковского займа

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Верховный суд РК принял постановление «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа».

Нормативное постановление принято в целях единообразного применения норм законодательства по делам касающихся договоров банковского займа. Согласно постановлению при разрешении споров, вытекающих из договоров банковского займа, судам следует тщательно исследовать условия договора банковского займа, которые должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством, действующим в момент его заключения.

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Нормативное постановление № 7

Верховного Суда Республики Казахстан

г. Астана от 25 ноября 2016 года № 7

О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа

Исходя из практики применения судами законодательства по спорам, вытекающим из договоров банковского займа, и в целях единообразного применения норм законодательства по делам данной категории, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:

1. Гражданское законодательство, регулирующее отношения, вытекающие из договоров банковского займа, основывается на Конституции Республики Казахстан (далее - Конституция) и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК), законов Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее - Закон о Национальном Банке), от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее - Закон об ипотеке), от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 25 апреля 2001 года №178-II «О Банке Развития Казахстана» (далее - Закон о Банке Развития), от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон об исполнительном производстве), от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях», от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» (далее - Закон о платежах), от 14 января 2013 года № 67-V «О Государственной образовательной накопительной системе» (далее - Закон об образовательной накопительной системе), постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (далее - Правила ведения документации по кредитованию), от 28 февраля 2011 года № 18 «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию»» (далее - Перечень) и других нормативных правовых актов.

2. При рассмотрении споров, вытекающих из договоров банковского займа, суды должны руководствоваться законодательством, действующим на момент возникновения данных правоотношений.

Разрешая споры, вытекающие из договоров банковского займа, судам следует тщательно исследовать условия договора банковского займа, которые должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Необходимо учитывать, что, если после заключения договора банковского займа законодательством устанавливаются обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, если вновь принятым законодательством не установлено, что оно распространяется и на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (статья 383 ГК).

Нормативный правовой акт, предусматривающий изменения и дополнения в порядок регулирования отношений, вытекающих из договоров банковского займа, применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, за исключением случаев, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта.

3. Рассматривая дела данной категории, судам следует исходить из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 727 ГК по договору банковского займа займодатель на условиях платности, срочности, возвратности обязуется передать взаймы деньги заемщику.

Вступая в договорные отношения по банковскому займу, заемщик обязуется за пользование заемными деньгами уплатить займодателю вознаграждение, определяемое в договоре установленной процентной ставкой от суммы займа (платность), в срок (срочность) и возвратить заемные средства (возвратность).

Условие о платности не может быть предусмотрено по договору банковского займа, в котором займодателем выступает исламский банк (пункт 1-1 статьи 727 ГК).

Предмет займа в виде денег и условия платности, срочности, возвратности позволяют рассматривать договор банковского займа как разновидность договора займа, предусмотренного статьей 715 ГК, и отличают его от других договоров.

В связи с тем, что обязательства по банковскому займу возникают из договора, судам следует выяснять правомочия кредитора (займодателя) на заключение договора, а также учитывать особенности и требования, установленные для договоров банковского займа и субъектов, их заключающих (пункт 2 статьи 727, статья 728 ГК).

4. Согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 30 Закона о банках предоставление банковского займа относится к банковским операциям. Данное обстоятельство означает, что займодатель при заключении договора банковского займа должен иметь лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских заемных операций. (Исключения предусмотрены пунктом 2 статьи 6 Закона о банках, подпунктом 29) статьи 8 Закона о Национальном Банке, статьей 7 Закона о Банке Развития и другими законодательными актами Республики Казахстан).

5. Судам надлежит иметь в виду, что договор банковского займа должен содержать условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также те, относительно которых по заявлению сторон достигнуто соглашение.

В силу пункта 2 статьи 34 Закона о банках договор банковского займа должен содержать обязательные условия, которые определены Перечнем: дата заключения, цель, сумма и валюта, срок, вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), график погашения и другие.

Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, необходимы: график погашения займа, составленный на дату выдачи займа, перечень предложенных банком методов погашения займа с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе (аннуитетный - с погашением равными платежами или дифференцированный - с погашением основного долга равными долями либо другой метод в соответствии с внутренними правилами банка).

Приведенные в Перечне условия являются существенными условиями договора банковского займа, поскольку они признаны обязательными законодательством и необходимы для договоров данного вида (пункт 1 статьи 393 ГК).

Суды должны проверить соблюдение названных требований при заключении договора банковского займа, исследовать их, а также дать оценку выявленным нарушениям и определить меру ответственности за это.

Судам следует разъяснять сторонам право разрешить спор мировым соглашением, соглашениями об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры либо обратиться за разрешением спора в арбитраж и их правовые последствия (статьи 4, 174 ГПК).

6. При исследовании и оценке договора банковского займа следует установить, кому и на какие цели, в какой валюте выдан банковский заем, как решены вопросы об индексации платежей по договору, по обеспечению исполнения заемщиком обязательств по договору.

При определении, в какой валюте выдан займ, необходимо учесть, что Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» (далее - Закон по вопросам неработающих кредитов) статья 34 Закона о банках дополнена пунктом 3-1 (действующим с 1 января 2016 года), который запрещает предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим дохода в данной валюте в течение шести последовательных месяцев, предшествующих дате обращения физического лица.

Судам следует иметь в виду, что индексация обязательства и платежей по договору банковского займа, выданного в тенге, с привязкой к валютному эквиваленту не допускается. Это ограничение не распространяется на договоры, заключаемые между банками (пункт 4 статьи 34 Закона о банках).

Законом о банках запрещено предоставление банковских займов лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (пункт 5 статьи 34 Закона о банках).

Нарушение сторонами договора банковского займа указанных запретов может повлечь недействительность (ничтожность) данной сделки на основании пункта 1 статьи 158 ГК и наступление соответствующих последствий.

7. При рассмотрении требования о взыскании задолженности по договору банковского займа необходимо устанавливать:

в чем выражается неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и причины этих нарушений;

из чего сложилась предъявляемая к взысканию задолженность (основной долг, вознаграждение, неустойка, штраф, пеня);

насколько требования о взыскании задолженности соответствуют условиям договора банковского займа;

обеспечено ли исполнение обязательства залогом;

имеются ли основания для досрочного исполнения обязательства, в том числе обеспеченного залогом, и обращения взыскания на заложенное имущество (статьи 321, 721, 722 ГК);

принимались ли займодателем и заемщиком меры к погашению задолженности, в чем они выразились;

имеются ли обстоятельства, позволяющие уменьшить долю ответственности должника и другие обстоятельства, необходимые для правильного и объективного разрешения дела.

8. По спорам, вытекающим из договоров банковского займа, суды должны тщательно проверять их законность и обоснованность, исследовать правильность расчетов задолженности по основному долгу, по вознаграждению и неустойке.

В случае необходимости суд может привлечь специалистов, обладающих специальными познаниями, как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания (статья 77 ГПК).

Судам следует учитывать, что Законом по вопросам неработающих кредитов статья 34 Закона о банках дополнена пунктом 7-1 (введен в действие с 1 июля 2016 года), устанавливающим очередность погашения задолженности заемщика по договору банковского займа при наличии определенных условий (распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения его в действие из ранее заключенных договоров).

Если сумма произведенного заемщиком платежа достаточна для исполнения обязательства заемщика, то эта сумма погашает задолженность заемщика в очередности, указанной в договоре банковского займа.

9. Судам при исследовании доводов сторон надлежит учитывать положения Правил о внутренней кредитной политике, утверждаемых органом управления банка, ипотечной организации или дочерней организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса (пункты 8, 9, 10, 11 статьи 34 Закона о банках).

Эти Правила определяют условия предоставления банковских займов, в том числе необходимые для выдачи банковского займа, критерии платежеспособности заемщика, категории лиц, которым могут предоставляться банковские займы, сумму, сроки, требования по обеспечению, сопровождению займодателем выданных займов, их мониторингу.

10. В целях правильного определения круга обстоятельств, имеющих значение для дела, суды должны исследовать документы кредитного досье, которое по общему правилу открывается в день подписания договора о предоставлении кредита и закрывается только в момент прекращения его действия (пункты 5, 8 Правил ведения документации по кредитованию).

Суды должны по документам кредитного досье устанавливать, проводилась ли займодателем всесторонняя, полная и качественная оценка кредитоспособности (платежеспособности) заемщика. В частности, наличие у заемщика постоянного и достаточного дохода и иных источников для погашения займа, задолженностей по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, перед третьими лицами.

При установлении судом, что оценка кредитоспособности заемщика не проведена займодателем или проведена ненадлежащим образом, что повлияло на неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору банковского займа, суд может уменьшить долю ответственности должника (сумму предъявленных к взысканию неустойки, штрафа, пени (пункт 1 статьи 364 ГК).

11. Доля ответственности должника также может быть уменьшена, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением либо не принял разумных мер к их уменьшению. К примеру, займодатель несвоевременно обратился в суд с иском о взыскании задолженности, об обращении взыскания на заложенное имущество, путем искусственного затягивания срока подачи иска, что привело к увеличению суммы неустойки (штрафа, пени), к увеличению суммы общей задолженности заемщика, что дало займодателю основания для предъявления иска в суд об обращении взыскания на залоговое имущество.

Вина кредитора также может проявляться в непринятии зависящих от него мер по недопущению либо ограничению объема его убытков в случае, если должником были предприняты меры для досудебного урегулирования спора путем письменного обращения к кредитору с раскрытием сведений о причинах возникновения задолженности, других объективно подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают образование его задолженности, в том числе с ходатайством об изменении условий договора.

12. Не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны заемщика предоставляет займодателю право на взыскание задолженности по договору банковского займа и обращение взыскания на заложенное имущество.

По общему правилу ответственность должника за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства наступает при наличии вины при условии, что иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он предпринял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Иные правила установлены для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательства. Такое лицо несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и тому подобное). К таким обстоятельствам закон не относит, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.

Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее (статья 359 ГК).

Судам необходимо выяснять указанные обстоятельства и давать надлежащую правовую оценку подтвержденным доказательствами доводам должника об объективных причинах, препятствовавших исполнению обязательств (к примеру, нарушение заемщиком условий по возврату займа вызвано тем, что он находился в больнице в связи с рождением ребенка, о чем имеются медицинские документы и тому подобное).

13. Заемщик обязан возвратить предмет займа и уплатить вознаграждение за его пользование в порядке и сроки, предусмотренные договором (пункты 1 статей 715, 718, 722, 727 ГК).

Нарушение этих обязательств является основанием для взыскания с заемщика образовавшейся задолженности, но с учетом особенностей, предусмотренных статьей 728 ГК (пункт 2 статьи 727 ГК).

Для досрочного взыскания задолженности с заемщика при нарушении им сроков по возврату указанной в договоре очередной части предмета займа (если договором предусмотрено возвращение предмета займа по частям (в рассрочку), по выплате вознаграждения (если договором предусмотрена выплата вознаграждения по займу в сроки, опережающие сроки возврата самого предмета займа), необходимо, чтобы нарушение срока возврата длилось более чем сорок календарных дней (пункты 3 и 4 статьи 722, пункт 7 статьи 728 ГК).

14. Случаи, при которых у займодателя появляется право потребовать у заемщика досрочного возврата предмета займа, предусмотрены в статье 321, пункте 3 статьи 720, пункте 2 статьи 721, пунктах 3, 4 статьи 722 ГК.

Возникновение права у займодателя не только на требование досрочного возврата предмета займа, но и права на обращение взыскания на предмет залога, если его требование не будет удовлетворено, закреплены в пункте 2 статьи 321 ГК.

При применении пункта 2 статьи 321 ГК судам следует исходить из того, что данный пункт законом Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 333-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение» был дополнен подпунктом 4).

Из которого следует, что при нарушении залогодателем (заемщиком) обязательства, обеспеченного залогом (статьи 317, 720 и 722 ГК, статья 20 Закона об ипотеке), залогодержатель (займодатель) вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога.

15. В соответствии с Законом по вопросам неработающих кредитов, которым статья 36 Закона о банках изложена в новой редакции (введена в действие с 1 января 2016 года), банк при наступлении просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа обязан уведомить заемщика о необходимости внесения платежей по договору банковского займа и последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств способом, предусмотренным в договоре банковского займа, в сроки, указанные в этом договоре, но не позднее тридцати рабочих дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства.

При неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, банк вправе в судебном порядке истребовать у заемщика предмет займа (оставшуюся его часть) вместе с причитающимся вознаграждением, что согласуется с нормами статьи 36 Закона о банках.

При рассмотрении данной категории дел судам необходимо установить правомерность требования займодателя к заемщику о досрочном возврате займа, а также выяснить соблюдение процедуры направления об этом уведомления в адрес заемщика.

Если суд установит, что уведомление не направлялось заемщику либо направлено с нарушением требований статьи 36 Закона о банках, то при наличии указанных обстоятельств судья возвращает исковое заявление, поскольку истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена (подпункт 1) части первой статьи 152 ГПК).

Если иск был принят в производство суда, то он оставляется без рассмотрения (часть первая статьи 168, подпункт 1) статьи 279 ГПК).

Если займодатель имеет по этому правоотношению вступившее в законную силу решение суда, то правоотношения сторон продолжаются уже не из договора банковского займа, а из судебного акта.

В соответствии с частью первой статьи 239 ГПК суд по заявлению взыскателя может произвести соответствующую индексацию взысканных по решению суда денежных сумм исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения решения суда.

16. Исполнение обязательства по договору банковского займа может быть обеспечено неустойкой, залогом, гарантией, поручительством и другими способами, предусмотренными законодательством или договором (пункт 1 статьи 292 ГК, статья 35 Закона о банках).

При применении статьи 35 Закона о банках судам следует учитывать, что в эту норму неоднократно вносились изменения и дополнения. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 406-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» (далее - Закон по вопросам ипотечного кредитования), вышеуказанная статья изложена в новой редакции, и в пункте 2 этой статьи предусмотрены ограничения по начислению и взысканию неустойки (штрафа, пени) по договору банковского займа, (в том числе по договору ипотечного займа) размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения не может превышать 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора банковского займа (пункт 2 статьи 35 Закона о банках) заключенному с физическим лицом.

При этом действие данной нормы закона распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров банковского займа. Неустойка (штраф, пеня) по договору банковского займа, заключенного с физическими лицами, уплаченная до введения в действие Закона по вопросам ипотечного кредитования либо неустойка (штраф, пеня), подлежащая уплате в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат перерасчету.

Согласно Закону по вопросам неработающих кредитов пункт 2 статьи 35 Закона о банках изложен в новой редакции. В силу данной нормы по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом, размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения не может превышать в течение девяноста дней просрочки 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора банковского займа.

Названная норма закона введена в действие с 1 июля 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Неустойка (штраф, пеня) по договору банковского займа, заключенного с физическим лицом, уплаченная до введения в действие названного Закона по вопросам неработающих кредитов либо неустойка (штраф, пеня), подлежащая уплате в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат перерасчету.

17. При рассмотрении дел о взыскании задолженности по договору банковского займа необходимо исследовать причины, повлекшие нарушение обязательств должником, наличие или отсутствие оснований ответственности за нарушение обязательства, предусмотренных статьей 359 ГК (в частности, наличие вины должника, непреодолимой силы и тому подобное), вины кредитора (статья 364 ГК) и другие имеющие значение для дела обстоятельства.

Если будет установлено, что подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора (статья 297 ГК).

18. При установлении ответственности сторон судам следует принимать во внимание, что Закон о банках предусматривает не только меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика, но и меры по его защите в зависимости от целей предоставления банковского займа.

Законом по вопросам неработающих кредитов статья 36 Закона о банках изложена в новой редакции. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона о банках с 1 января 2016 года в целях предотвращения увеличения задолженности заемщика, являющегося физическим лицом, банк не вправе требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по договору ипотечного жилищного займа.

19. При рассмотрении споров о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое (заложенное) имущество, необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 299 ГК кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченных залогом обязательств получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Данное право кредитора (залогодержателя) не лишает его возможности получить удовлетворение своих требований за счет иного имущества должника, не находящегося в залоге. В этом случае кредитор лишается права преимущественного получения удовлетворения своих требований перед другими кредиторами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 299 ГК при нахождении в залоге предприятий, зданий, сооружений, квартир, прав на земельные участки и другого недвижимого имущества (ипотека) данное правоотношение регулируется Законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в ГК, применяются к ипотеке при неустановлении Законом об ипотеке иных правил.

В соответствии со статьей 20 Закона об ипотеке, в случае неисполнения должником основного обязательства, залогодержатель вправе удовлетворить свои требования путем:

реализации ипотеки в судебном порядке;

реализации ипотеки во внесудебном порядке, если это предусмотрено законодательными актами либо в ипотечном договоре, или в последующем соглашении сторон;

обращения в свою собственность заложенного имущества в случае объявления торгов несостоявшимися (статья 32 Закона об ипотеке).

Внесудебная реализация залогового имущества является правом кредитора-залогодержателя и не исключает возможности реализации этого имущества судебным решением.

Следует иметь в виду, что внесудебная реализация имущества не является обязательным порядком досудебного разрешения спора. Поэтому неприменение залогодержателем внесудебного порядка реализации заложенного имущества не является основанием для оставления судом заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным в подпункте 1) статьи 279 ГПК.

20. Согласно пункту 1 статьи 305 ГК залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.

Предоставляя в залог свое имущество в обеспечение исполнения обязательств заемщика перед займодателем, залогодатель-третье лицо (вещный поручитель) (далее-вещный поручитель) не становится стороной по обеспеченному обязательству, то есть он не приобретает права и обязанности ни займодателя (кредитора), ни заемщика (должника). Поэтому у вещного поручителя не наступает перед займодателем вместе с заемщиком ни долевого, ни солидарного, ни субсидиарного обязательства, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 269 ГК, следовательно, и соответствующей ответственности.

Вещный поручитель своим имуществом под свою ответственность и под свой риск обеспечивает исполнение обязательства должника перед кредитором (статьи 292, 299 ГК), то есть в рамках заключенного между ним, кредитором и должником договора залога приобретает права и обязанности залогодателя.

В то же время согласно пункту 7 статьи 319 ГК вещный поручитель вправе в любое время до того, как состоялась продажа предмета залога, прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, недействительно. В этом случае залогодатель, на основе своего добровольного волеизъявления погасив имеющуюся по займу задолженность, принимает на себя права должника. По смыслу данной нормы законодатель предоставляет вещному поручителю право выбора с целью сохранения своего имущества, предоставленного в залог.

21. По договору залога у кредитора возникает право в случае неисполнения должником (заемщиком) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного вещным поручителем имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель), за изъятиями, установленными ГК.

В отличие от гаранта, который совместно с должником несет перед кредитором солидарную ответственность, и поручителя, который несет перед кредитором субсидиарную ответственность (статья 332 ГК), вещный поручитель не несет перед кредитором указанных выше видов ответственности. Если к гаранту и поручителю при исполнении ими обязательств перед кредитором должника переходят права кредитора по этому обязательству (статья 334 ГК), то у вещного поручителя переход этих прав действующим законодательством не предусмотрен.

Поэтому вещный поручитель, чье имущество реализовано кредитором, в порядке, предусмотренном законодательством, не приобретает права требования у должника возмещения ему стоимости реализованного залогового имущества, если сторонами договора залога данное право не предусмотрено в самом договоре или такое право не предусмотрено законодательными актами. Предусмотренные пунктом 3 статьи 344 ГК основания применяются только при наличии условий, указанных в пункте 7 статьи 319 ГК, согласно которому вещный поручитель вправе в любое время до того, как состоялась продажа предмета залога, прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.

Если возвращение задолженности по основному договору стало невозможным в результате незаконных действий должника, то вещный поручитель, чье имущество реализовано в счет погашения задолженности, вправе потребовать возмещения ущерба у должника.

22. Разъяснить судам, что разрешая требования о взыскании задолженности по договору банковского займа, суд может отказать в удовлетворении требования об обращении взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества (пункты 2 статьи 317 ГК, статьи 21 Закона об ипотеке).

Нарушение обеспеченного залогом обязательства считается крайне незначительным и размер требований залогодержателя (займодателя) явно несоразмерным стоимости заложенного имущества, при наличии одновременно следующих условий:

сумма неисполненного обязательства (без учета неустойки (штрафа, пени) составляет менее десяти процентов от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами в договоре о залоге;

период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев (пункт 2 статьи 317 ГК).

23. Судам необходимо обратить внимание на то, что, если заем предоставлен банком, то одной из мер, применяемых в отношении заемщика, нарушающего условия договора, является обращение взыскания в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа). Исключение в соответствии с пунктом 10 статьи 27 Закона о платежах составляют деньги, получаемые заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, находящиеся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях», денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, и денег, находящихся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом об образовательной накопительной системе.

Данная мера воздействия на заемщика применяется при наличии следующих условий, в совокупности:

наступление просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа;

уведомление банком заемщика о необходимости внесения платежей по договору банковского займа и о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств;

неудовлетворение требований, вытекающих из указанного уведомления (статья 36 Закона о банках).

Названные условия должны быть соблюдены:

при рассмотрении вопроса о применении мер в отношении заемщика (при этом принятие решения о применении мер осуществляется в соответствии с Правилами о внутренней кредитной политике банка);

при применении любых мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) договором банковского займа, в том числе при изменении условий исполнения договора банковского займа, при обращении с иском в суд о взыскании суммы долга по договору банковского займа, а также при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке (за исключением случаев, предусмотренных законодательным актом Республики Казахстан об ипотеке недвижимого имущества) либо в судебном порядке;

при обращении с иском в суд о признании заемщика - индивидуального предпринимателя, юридического лица банкротом.

Нарушение перечисленных условий является основанием для возвращения искового заявления или оставления его без рассмотрения, поскольку истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена (часть шестая статьи 8, подпункт 1) части первой статьи 152, статья 158, подпункт 1) статьи 279 ГПК).

24. При обращении в установленном законом порядке взыскания на деньги (в том числе путем предъявления платежного требования), находящиеся на любых банковских счетах должника, необходимо соблюдать статью 28 Конституции, согласно которой гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям, и статью 115 Трудового кодекса Республики Казахстан, из которой следует, что общий ежемесячный размер удержаний из заработной платы работника либо пенсии не может превышать пятидесяти процентов (статья 95 Закона об исполнительном производстве).

25. Применяя ограничения по обращению взыскания на деньги, следует иметь в виду, что подпункт 1) пункта 2 статьи 36 Закона о банках дополнен Законом по вопросам неработающих кредитов, который будет введен в действие с 1 января 2017 года.

Согласно вводимой норме взыскание задолженности заемщика - физического лица по договору банковского займа путем предъявления платежного требования ограничивается в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика, и осуществляется, не дожидаясь поступления на банковский счет всей суммы, необходимой для полного исполнения платежного требования. Данное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика - физического лица.

При этом платежный документ, предъявленный банком до введения в действие названного закона для взыскания просроченной задолженности по займу в соответствии с заключенным договором займа, соглашением об открытии кредитной линии или иным документом, подтверждающим факт заемной операции либо выдачи гарантии, приравнивается к платежному требованию и подлежит исполнению в порядке, определенном законом (статья 59 Закона о платежах).

26.Одним из оснований прекращения обязательств является смерть гражданина (пункт 1 статьи 367 ГК).

Смерть заемщика прекращает его обязательства по договору займа в случае, если исполнение может быть произведено только при личном участии должника на основании статьи 376 ГК.

Вопрос о сохранении обязательств перед Банком наследодателя должен разрешаться при формировании нотариусом состава наследства (статья 1040 ГК).

Наследники, принявшие наследство, согласно требованиям статьи 1081 ГК отвечают по обязательствам наследодателя как солидарные должники в пределах стоимости имущества, перешедшего каждому наследнику.

Смерть заемщика не прекращает обязательства по договору банковского займа гаранта, поручителя, залогодателя, ответственность которых предусмотрена нормами пункта 2 статьи 269, статей 287, 288, 299, 329, 330 ГК.

27.Согласно статье 4 Конституции настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан К. МАМИ

Судья Верховного Суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания К. ШАУХАРОВ