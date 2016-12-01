Верховный суд РК изменил постановление о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный суд РК принял постановление «О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» и признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан, постановлений Пленумов Верховного суда Казахской ССР и Республики Казахстан».

Принятым постановлением внесены изменения в ряд пунктов, часть из которых была дополнена или изложена в новой редакции. Кроме того утратили силу постановления по делам об освобождении имущества от ареста, об экспертизе по гражданским делам, о соблюдении принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Нормативное постановление № 9

Верховного Суда Республики Казахстан

г. Астана от 25 ноября 2016 года № 9

О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» и признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан, постановлений Пленумов Верховного Суда Казахской ССР и Республики Казахстан

1. Внести в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2, от 30 декабря 2011 года № 5 и от 29 декабря 2012 года № 6) следующие изменения и дополнения:

1) заголовок нормативного постановления на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке не меняется;

2) в преамбуле слова «связи с необходимостью» заменить словом «целях»;

3) в пункте 1 цифры «166», «150», «151» заменить соответственно цифрами «163», «148», «149»;

4) в пункте 2:

в абзаце первом:

слова «со статьей 168» заменить словами «с частью первой статьи 163»;

после слова «судов» дополнить словами «, а также при переходе из упрощенного (письменного) производства к рассмотрению дела по правилам искового производства в общем порядке или отмены в соответствии с частью второй статьи 147 ГПК решения суда, вынесенного в порядке упрощенного (письменного) производства,»;

после слова «конкретных» дополнить словами «сроков и»;

в абзаце втором:

слова «кассационном или надзорном» заменить словами «апелляционном или кассационном»;

в абзаце третьем:

цифры «344» заменить цифрами «429»;

в абзаце четвертом:

слова «направляет либо вручает ответчику копии искового заявления и приложенные к нему документы и» исключить;

слово «его» заменить словом «ответчика»;

слова «отзыв (возражение) на исковое заявление» заменить словами «письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы.»;

цифры «169-1» заменить цифрами «166»;

в абзаце пятом:

цифры «345», «348», «170» заменить соответственно цифрами «413», «414», «165»;

слова «или надзорном» исключить;

5) в пункте 3:

после слова «истца» дополнить словами «либо от обеих сторон»;

после слова «поступит» дополнить словом «письменное»;

6) в пункте 4 в абзаце первом цифры «47» заменить цифрами «46»;

7) в пункте 5:

в абзаце первом:

слова «третейский суд» заменить словом «арбитраж»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Суду следует разъяснять сторонам право на заключение мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры в соответствии с частью первой статьи 48 ГПК, регламентирующей право сторон на заключение таких соглашений.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. При представлении сторонами изложенных в письменном виде и ими подписанных мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры судья согласно требованиям статьи 172 ГПК проводит предварительное судебное заседание по правилам, установленным главой 18, и в соответствии со статьей 48, частью первой статьи 168, подпунктами 5), 6) статьи 277 ГПК вправе вынести определение об их утверждении и прекращении производства по делу. На основании статей 109 и 115 ГПК судья обязан распределить между сторонами судебные расходы, исходя из условий соглашений с учетом положений части четвертой статьи 176 ГПК об основаниях признания взаимно погашенными судебных расходов. При утверждении судом мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры уплаченная государственная пошлина подлежит возврату плательщику в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс).»;

9) в пункте 7 цифры «61» заменить цифрами «60»;

10) в пункте 8:

в абзаце первом:

слова «(часть третья статьи 15 ГПК)» заменить словами «в соответствии с частью четвертой статьи 15 ГПК»;

второе предложение изложить в следующей редакции:

«Истец может реализовать право на предъявление дополнительных требований, а ответчик на предъявление встречного иска в пределах указанных статьей 164 ГПК сроков подготовки дела к судебному разбирательству, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 169 и частью второй статьи 153 ГПК.»;

цифры «167» заменить цифрами «164»;

в абзаце втором:

цифры «157», «154», заменить соответственно цифрами «154», «152»;

третье предложение исключить;

11) в пункте 9 в абзаце третьем цифры «344» заменить цифрами «429»;

12) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Выполняя задачи подготовки дела к судебному разбирательству, установленные статьей 163 ГПК, судья производит действия, предусмотренные статьей 165 ГПК. Если в отзыве на исковое заявление указывается на наличие встречного требования, то судья разъясняет ответчику порядок его предъявления. Непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к рассмотрению и разрешению дела.

На основании представленных сторонами письменных документов судья устанавливает фактические обстоятельства по делу. Перечень действий, указанный в статье 165 ГПК, не является исчерпывающим, их объем и содержание зависит от особенностей рассмотрения конкретной категории дел.»;

13) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. По результатам подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии с требованиями статьи 172 ГПК проводится предварительное судебное заседание. В случае признания дела недостаточно подготовленным к судебному разбирательству, судья выясняет у сторон о наличии дополнительных доказательств в обоснование или опровержение заявленных требований, разъясняет право на заявление ходатайства об оказании содействия в истребовании доказательств, устанавливает сроки для осуществления таких действий, продлевает срок подготовки дела к судебному разбирательству при наличии оснований, установленных частью первой статьи 164 ГПК. О назначении предварительного заседания определение не выносится. В исключительных случаях, связанных со сложностью дела, судья может продлить срок подготовки дела и, при необходимости, вправе провести повторное предварительное судебное заседание.»;

14) в пункте 12:

в абзаце первом:

цифры «52» заменить цифрами «51»;

в абзаце втором:

цифры «53» заменить цифрами «52»;

после слов «мирового соглашения» дополнить знаком препинания «,»;

после слова «спора» дополнить словом «(конфликта)»;

после слова «медиации» дополнить словами «либо соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры»;

в абзаце третьем:

слова «подпунктом 4) части 1 статьи 366» заменить словами «подпунктом 4) части четвертой статьи 427»;

слова «, независимо от доводов жалобы, протеста в случаях» заменить словами «в любом случае»;

цифры «53», «345» заменить соответственно цифрами «52», «413»;

15) в пункте 14:

обозначение абзацев буквами «а), б), в), г)» исключить;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«14. В соответствии со статьей 54 ГПК участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно по делам, затрагивающим интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия прокурора признана судом или прокурором при подготовке дела к судебному разбирательству.»;

в абзаце третьем:

цифры «299» заменить цифрами «320»;

в абзаце четвертом:

цифры «317-4» заменить цифрами «314»;

в абзаце пятом:

цифры «287» заменить цифрами «300»;

в абзаце шестом:

слова «пункт второй статьи 76» заменить словами «пункт 2 статьи 76»;

цифры «55» заменить цифрами «54»;

в абзаце одиннадцатом:

цифры «25-28» заменить цифрами «27, 28, 29, 30»;

16) в пункте 15 цифры «57» заменить цифрами «56»;

17) в пункте 16:

в абзаце первом:

цифры «91» заменить цифрами «82»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Экспертиза может быть назначена и проведена в порядке обеспечения доказательств, при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела до вынесения решения. До назначения дела к судебному разбирательству с заключением экспертизы должны быть ознакомлены лица, участвующие в деле.»;

18) в пункте 17 цифры «74-76», «75», «344», «73» заменить соответственно цифрами «69, 70, 71», «70», «429», «75»;

19) в пункте 18:

цифры «255» заменить цифрами «281»;

после слов «мирового соглашения» дополнить знаком препинания «,»;

после слова «спора» дополнить словом «(конфликта)»;

после слова «медиации» дополнить словами «соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры,»;

после слова «заседания» дополнить словами «либо краткий протокол при ведении аудио-, видеозаписи судебного заседания»;

20) в пункте 19:

в абзаце первом:

слова «чем семь» заменить словом «пятнадцати»;

после слова «принятия» дополнить словом «искового»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«По заявлениям граждан, общественных объединений, членов избирательной комиссии о нарушении избирательных прав в соответствии с частью первой статьи 287 ГПК, поступившим менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума дело должно быть не только подготовлено, но и рассмотрено судом по существу - немедленно, если иное не предусмотрено Конституционными законами Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», от 2 ноября 1995 года № 2592 «О республиканском референдуме». По этой категории споров срок подготовки дела к судебному разбирательству продлению не подлежит.»;

в абзаце четвертом:

цифры «167» заменить цифрами «164»;

слова «семидневный срок» заменить словами «срок в пятнадцать рабочих дней для»;

слова «судьей до одного месяца» заменить словами «дополнительно на один месяц по определению судьи»;

в абзаце пятом:

слова «семидневного срока» заменить словами «срока в пятнадцать рабочих дней»;

21) в пункте 20 цифры «172», «242-244», «254», «344» заменить соответственно цифрами «168», «272, 273, 274», «271», «429».

2. Признать утратившими силу:

1) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 марта 1975 года № 2 «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»;

2) постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР от 21 сентября 1978 года № 18;

3) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1989 года № 14 «Об экспертизе по гражданским делам»;

4) пункт 1) постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 15 мая 1998 года № 5 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан по вопросам применения гражданского и гражданского процессуального законодательства»;

5) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 13 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»;

6) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 15 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР № 14 от 22 декабря 1989 года «Об экспертизе по гражданским делам»;

7) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 октября 2005 года № 5 «О соблюдении принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам»;

8) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 10 «О применении судами некоторых норм законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов»;

9) пункт 1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан»;

10) пункты 2, 3, 8, 9 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан».

3. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан К. МАМИ

Судья Верховного Суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания К. ШАУХАРОВ