Верховный муфтий РК призвал мусульман Евразии к духовному единению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нужно разработать концепцию духовного единения мусульман Евразии. Такое предложение внес Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз на Форуме мусульманских ученых Евразии в гостинице «Риксос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История свидетельствует о том, что ислам в казахской степи заложил основы совершенно новой цивилизации, культуры и науки. С его приходом на просторах нашей необъятной Родины продолжали отстраиваться города в усиленном темпе. С появлением городской цивилизации в степи начинается переход от кочевой культуры к оседлой. Города Тараз, Сайрам, Отырар, Исфенджаб, Сыганак со временем стали крупными очагами торговли и ремесел, центрами международной интеллектуальной и духовной жизни. Впоследствии они подарили миру таких выдающихся ученых - филологов, философов, историков, - и поэтов, как Абу Насыр аль-Фараби, Кожа Ахмет Яссауи, Усамеддин Сыганаки, Хаумаддин Алитхани, Хасхаджи Баласагуни и другие», - напомнил Верховный муфтий.

По его словам, исходя из этого, в ходе многовековой эволюции возникают новые этнические, демографические, культурно-духовные процессы. В их развитии решающими факторами оказались распространение тюркского этноса и массированное проникновение исламской религии в душу тюркского мира.

«Как известно, религия является важным компонентом духовной культуры народа. Особенность этой культуры в том, что это результат синтеза скифо-сакской, древнетюркской, арабской, персидской и других культур. Эта степная культура сохранила все ценное из других культур, формируя у людей великодушие, уважение к старшим, почитание предков, терпимость, мужество, гостеприимство. Эти благородные качества составляют ядро мировоззрения людей и отражают культуру их рода, нации и государства», - подчеркнул Серикбай кажы Ораз.





Как отметил Верховный муфтий, сегодня существуют риски политизации религии в интересах деструктивных религиозных течений, радикализации взглядов молодежи. Религиозные лозунги зачастую используются различными экстремистскими движениями. Нельзя возлагать ответственность на ислам за те или иные конфликты, возникающие в сопредельных государствах в последние годы. В то же время ясно, что религия, как основной компонент духовной составляющей, не может оставаться в стороне от событий общественно-политической жизни. Расцвет народа и государства возможен только тогда, когда в стране спокойствие, мир и согласие.

«Для достойного ответа современным вызовам, профилактики и предупреждения религиозного экстремизма, исходя из суннизма ханафитского мазхаба на евразийском пространстве, предлагаем коллегам разработать концепцию духовного единения народов Евразии, мусульман Евразии, на следующей основе. Наладить широкий диалог по выработке новых методов безопасности и развития, в основе которых должны быть принципы толерантности и терпения, сотрудничества и взаимопонимания. Сохранить территориальную целостность, добрососедские взаимовыгодные отношения, а также межнациональное и межрелигиозное сотрудничество. Создать постоянно действующий секретариат Форума улемов Евразии, который станет рабочим органом по разработке концепции духовного единения мусульман Евразии, идеологической основой и образцом для единения уммы. Мусульманская умма сегодня должна быть объединена одной целью - выстоять перед глобальными вызовами. А накопившийся клубок проблем и вопросов должен быть разрешен путем открытого диалога, ценностей религии, мира и добра», - сказал Серикбай кажы Ораз.



