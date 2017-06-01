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Велосипед, который может летать - анонс «Казахстанской правды»

Велосипед, который может летать - анонс «Казахстанской правды»
13 Июня 2017 06:44 74

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает анонс свежего номера газеты «Казахстанская правда».

На территории ЭКСПО-парка в Астане открылась Аллея мира и согласия, вводятся в строй новые объекты, изданы новые книги известного казахского поэта и драматурга Нурлана Оразалина, выпускники прощаются со школой, начинают работу летние лагеря юных археологов, а в Атырау на штрафную стоянку водворен ... табун лошадей... Очередной номер «Казахстанской правды» традиционно информативен и тематически разнообразен.

Среди приоритетных тем - ЭКСПО-2017. Материалы корреспондентов рассказывают, в частности, о таких диковинках международной выставки, как скамейка, «питающаяся» солнечной энергией, вертикальные теплицы и велосипед, который может летать.

Полоса «Проекты и прожекты» посвящена промышленному производству. Ее материалы позволят понять, как предприятия становятся успешными и что может помешать их развитию. Авторская колонка Ирины Нос «Деньги детям не игрушка» объясняет, как формировать азы финансовой грамотности у самых маленьких.

И наверняка многим читателям запомнится совет удивительной девушки, красавицы и мастера спорта по спортивным танцам на коляске Малики Мухтаровой: «Если ты хочешь чего-то добиться, то все получится».

Ключевые слова: СМИ,
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