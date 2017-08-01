Велокоманда «Астана» стала 16-й на первом этапе «Вуэльты Испании»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во французском Ниме с командной гонки с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», сообщает Sports.kz.

Победителем командной «разделки» стала команда ВМС, второй результат у «Quick-Step Floors», замкнула тройку лидеров «Sunweb».

«Астана» завершила этап с 16-м результатом.

«Вуэльта Испании». Первый этап



Ним - Ним. 13.7 километров

1. ВМС - 15:58



2. «Quick-Step Floors» - +0:06



3. «Sunweb»

16. «Астана» - +0:41.