Велокоманда «Астана» стала 16-й на первом этапе «Вуэльты Испании»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во французском Ниме с командной гонки с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», сообщает Sports.kz.
Победителем командной «разделки» стала команда ВМС, второй результат у «Quick-Step Floors», замкнула тройку лидеров «Sunweb».
«Астана» завершила этап с 16-м результатом.
«Вуэльта Испании». Первый этап
Ним - Ним. 13.7 километров
1. ВМС - 15:58
2. «Quick-Step Floors» - +0:06
3. «Sunweb»
16. «Астана» - +0:41.
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