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Велокоманда «Астана» стала 16-й на первом этапе «Вуэльты Испании»

Велокоманда «Астана» стала 16-й на первом этапе «Вуэльты Испании»
20 Августа 2017 04:30 224

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во французском Ниме с командной гонки с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», сообщает Sports.kz.

Победителем командной «разделки» стала команда ВМС, второй результат у «Quick-Step Floors», замкнула тройку лидеров «Sunweb».

«Астана» завершила этап с 16-м результатом.

«Вуэльта Испании». Первый этап

Ним - Ним. 13.7 километров

1. ВМС - 15:58

2. «Quick-Step Floors» - +0:06

3. «Sunweb»

16. «Астана» - +0:41.

 

Ключевые слова: Спорт,
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