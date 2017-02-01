Велогонщик «Астаны» ударил в голову лидера «Тур Дубай-2017» 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время третьего этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки.

Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан - снят с соревнований. Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика, пишет velolive.com.



«Меня ударил Андрей Гривко из команды Astana. Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал. Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо. Его должны дисквалифицировать, он должен быть отстранён месяцев на шесть», - заявил Киттель.





Киттель отметил, что данный инцидент видели не менее 40 свидетелей.

«Я совсем не понимаю, как он мог так отреагировать. Да, в подобные моменты эмоции переполняют, но это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Одним сантиметром правее, и он мог повредить мне глаз, потому что он разбил мои очки. В пелотоне есть 40 свидетелей, которые всё видели. Он отправил ко мне Айзеля, через которого передал, что извиняется, но для чего? Есть тонкая грань, если в гонке возникает спор, ты говоришь об этом, возможно, можешь коснуться оппонента, с этим у меня проблем нет. Но как только ты кого-то травмируешь, всё кончено. Никаких извинений быть не может. Я не приму от него извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко - позорит наш прекрасный спорт».





Андрей Гривко на своей странице в «Фейсбуке» рассказал свою версию инцидента.

«Все случилось за 100 км до финиша в таком грубом стиле, в таких тяжелых погодных условиях, что это несло большую опасность гонщикам. В борьбе за позицию, что подтверждает сам Киттель, он грубо толкнул плечом сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, потом меня, создав очень напряжённую и опасную ситуацию, которая могла стать причиной не только моего падения, но и огромного завала в пелотоне. На агрессивное действие я ответил агрессивно. Возможно, я поддался эмоциям, которые не имеют ничего общего с велоспортом, но это была экстремальная ситуация, вопрос безопасности, когда трудно остаться спокойным. Я считаю, что такое поведение, когда из-за эгоизма опасности подвергаются жизни и здоровье спортсменов, также не имеет ничего общего с велоспортом, - отметил велогонщик. - Однако, я ещё раз приношу извинения организаторам гонки, все болельщикам, и, конечно, моей команде за этот неприятный инцидент, который привёл к снятию меня с гонки».