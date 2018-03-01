Велогонщик «Астаны» Риккардо Минали выиграл второй этап Тура Лангкави
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велогонщик «Астаны» Риккардо Минали одерживает свою первую победу в профессиональной карьере на этапе Тура Лангкави в Малайзии, сообщается на сайте велокоманды.
Тяжелый этап протяженностью 208.3 км с преодолением горы первой категории в начале этапа завершился красивым спринтерским финишем, победу в котором одержал молодой спринтер «Астаны».
Во время прохождения горы отстал также и лидер гонки итальянец Андреа Гуардини. После преодоления подъема и возвращения Минали в первую группу, гонщики велокоманды «Астана» взвинтили темп, чтобы нарастить создавшееся преимущество.
В результате, Минали перехватывает желтую майку и становится новым лидером гонки, лидируя так же и в очковой классификации гонки.
Хороший результат также показал молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич, который финишировал четвертым и продвинулся в генеральной классификации на шестое место, уступая 7 секунд своему товарищу по команде.
Впереди гонщиков ожидает еще шесть этапов, включая важный горный этап на четвертый день соревнований в жаркой Малайзии.
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