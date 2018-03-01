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Велогонщик «Астаны» Магнус Корт стал восьмым по итогам «Милан-Сан-Ремо»

18 Марта 2018 03:50 213
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Велогонщик «Астаны» Магнус Корт стал восьмым по итогам «Милан-Сан-Ремо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По дорогам Италии прошла однодневная велогонка «Милан - Сан-Ремо», сообщает Sports.kz

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Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали, вторым финишировали австралиец Калеб Юэн из «Mitchelton-Scott», третьим стал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ».

Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, завершивший гонку с восьмым результатом.

«Милан - Сан-Ремо». 294 километра

1. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain-Merida») - 7:18:43

2. Калеб Юэн (Австралия, «Mitchelton-Scott»)

3. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)

8. Магнус Корт (Дания, «Астана»).

 

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Ключевые слова: Спорт,
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