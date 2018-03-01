Велогонщик «Астаны» Магнус Корт стал восьмым по итогам «Милан-Сан-Ремо»
18 Марта 2018 03:50 213
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По дорогам Италии прошла однодневная велогонка «Милан - Сан-Ремо», сообщает Sports.kz.
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Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали, вторым финишировали австралиец Калеб Юэн из «Mitchelton-Scott», третьим стал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ».
Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, завершивший гонку с восьмым результатом.
«Милан - Сан-Ремо». 294 километра
1. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain-Merida») - 7:18:43
2. Калеб Юэн (Австралия, «Mitchelton-Scott»)
3. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)
8. Магнус Корт (Дания, «Астана»).
Ключевые слова: Спорт,
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