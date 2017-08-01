Велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium» стартовала в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовала профессиональная шоссейная велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на территории «ЭКСПО-2017» состоялась презентация участников критериума. Ведущим церемонии стал известный российский журналист, «золотой голос» русской редакции спортивного телеканала «Eurosport» - Сергей Курдюков.



«Мы приветствуем участников прекрасного спортивного события. Как вы знаете Астана известна в велосипедном мире благодаря нашей великолепной команде. Нам хотелось бы, чтобы Астана была известна в велосипедном мире как город, поэтому мы очень рады что такое мероприятие проводится здесь, мы приложим все силы, чтобы такое мероприятие проводилось ежегодно. Всем успехов и побед!», - сказал аким столицы Асет Исекешев на церемонии презентации.



В велогонке принимают участие 20 команд из 15-ти стран: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и Национальные сборные, в составе которых выступают победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту.



Хэдлайнерами гонки стали действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской Team Sky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.



Маршрут состоит из 30-35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Д.Кунаева.









































Фото: ТОО Спортивные Технологии Казахстана