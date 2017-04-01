Великие арии прозвучат в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шедевры мировой оперы представят вниманию слушателей 13 апреля на сцене Камерного зала «Астана Опера».

Как сообщили в пресс-службе театра, концерт «Великие оперные арии» полон различных сюрпризов. В программе - знаменитые арии и сцены из опер «Пиковая дама» П. Чайковского, «Риголетто» Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Бизе, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Бал-маскарад» Дж. Верди и многое другое.

«Арии, вошедшие в программу, можно услышать, в основном, в сопровождении оркестра. Передо мной стоит непростая, ответственная задача - воссоздать оркестровое звучание всех этих произведений», - отметила автор концерта Жанар Ахметова.

Режиссер Наталья Кагадий внесла интересные идеи в концепцию концерта, сделав вечер театрализованным. Интересные образы героям вечера помогут создать гримеры и костюмеры.

«Мне посчастливится исполнить выдающиеся сочинения, написанные для тенора, которые мечтают иметь в своем репертуаре вокалисты с моим типом голоса. Мы готовим дуэты из опер Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» и «Богема», запоминающийся дуэт Розины и Фигаро из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» и многое другое», - поделился артист театра Ерулан Камел.

Оперные шлягеры исполнят ведущие солисты «Астана Опера» - заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак и Айзада Капонова (сопрано), Салтанат Муратбекова (меццо-сопрано), а также Ерулан Камел (тенор) и приглашенный баритон, лауреат многих международных конкурсов Азат Малик.