Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Величина прожиточного минимума в РК в феврале увеличилась на 0,5%

2 Марта 2018 14:54 591
Поделиться:
Величина прожиточного минимума в РК в феврале увеличилась на 0,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге, что на 0,5% больше показателя предыдущего месяца - 25 879 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Новости по теме

Промпродукция в Казахстане с начала года подорожала на 3,2%
Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,7%, с начала года - 1,3% На 18% подешевели крупы и сахар в Казахстане за год

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале этого года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 1,6%, соответствующим месяцем прошлого года - на 17,1%.

В структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.

Фото: time.kz

Telegram-канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Асхат Ахметбеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив