Ведется розыск устроившего поножовщину в Жамбылской области полицейского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК уточнило некоторые данные по резонансному факту в Жамбылской области, где начальники управлений ДВД устроили драку в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После совершения преступления Умбеталиев скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний. Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области», - рассказал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По его словам, законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению.

Напомним, как ранее сообщалось, устроившие драку в нетрезвом виде начальники управлений ДВД Жамбылской области уволены из органов внутренних дел.

«По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование. Решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшего на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам», - пояснил Алмас Садубаев.

По его словам, заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемой должности, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается.

10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову.