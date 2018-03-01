Валентина Дынник: Я благодарна судьбе за то, что живу в Казахстане

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководитель этнокультурного объединения белорусов «Олеся» 76-летняя Валентина Дынник рассказала о том, как связала свою жизнь с Казахстаном. В 1964 году, закончив вуз, она, как и многие молодые специалисты, приехала поднимать целину в Казахстан.

- Валентина Даниловна, расскажите как Вы попали в Казахстан?

- По приезду в Актюбинск стала работать в «НПЦЗем», затем получила экономическое образование, работала главным экономистом на телевидении, 26 лет назад вышла на пенсию. Сейчас возглавляю городское общество садоводов и этнокультурное объединение белорусов «Олеся».

Сегодня я благодарна судьбе за то, что я тогда приехала сюда, в 1964 году. Я благодарна народу Казахстана за мирное небо над головой. Я считаю, что по сравнению с другими странами СНГ в нашей республике есть все условия для спокойной жизни. Политика государства позволяет жить в спокойствии и мире представителям различных национальностей.

Я считаю, что дружба - это залог хорошего качества жизни. К примеру, я возглавляю садоводческий коллектив «Дружба». У нас 60 дачных участков, хозяева которых живут вместе, как одна семья. Здесь весной мы отмечаем Наурыз, Масленицу.

В здании Ассамблеи народа Казахстана также созданы все условия для работы этнокультурных центров, у нас там есть свои кабинеты, работают воскресные школы.

- Сколько белорусов сегодня проживает в Актюбинской области?

- Всего, согласно переписи 2009 года, нас по области насчитывается более 1200 человек. А в объединении работает 56 активистов. Особо хочу отметить работу членов объединения, Людмилы Кобриковой, Надежды Бухановой, Натальи Кулаковой.

- Вы являетесь членом Совета матерей при АНК...

- Да, я считаю, это очень большая и важная работа - заботиться о воспитании молодежи, матерей. Мне очень нравится, что в нашем городе строится новый центр «Аналарға тағзым», в котором будут заниматься воспитанием молодежи, популяризацией духовных и семейных ценностей среди девушек и женщин Актобе. Вы знаете, что именно в семье прививаются первые основы поведения, морали, религии. Ни детский сад, ни школа не могут этого дать. Поэтому наша цель - передать положительный опыт детям. Сейчас в обществе очень много молодежи, которой не хватает материнского тепла, так как наши женщины все работают. Есть матери, которые не знают, как наладить общий язык с детьми. И мы - совет матерей - будем работать с такими семьями в центре «Аналарға тағзым».

Я считаю, что надо создать условия казахстанским женщинам, чтобы они больше времени могли посвятить воспитанию своих детей, а не только в декретном отпуске. Надо также популяризовать преемственность поколений, чтобы бабушки и дедушки участвовали в воспитании внуков. И семьи будут сплоченнее, дружнее и с внуками будет кому посидеть, внуки будут учиться жизни у старшего поколения.

- Как вы планируете отметить 1 марта день благодарности?

- Мы уже провели одно благотворительное мероприятие - организовали продуктовые наборы и поздравили пожилых членов этнокультурного объединения. А на 1 марта мы, члены объединения «Олеся», соберемся в парке Первого Президента, принесем свои национальные блюда и будем отмечать праздник вместе с другими членами Ассамблеи.