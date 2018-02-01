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В ЗКО выясняют причины аварии, унесшей жизни двух человек

26 Февраля 2018 14:09 562
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В ЗКО выясняют причины аварии, унесшей жизни двух человек

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области завели уголовное дело по факту ДТП с участием «КамАЗа» и «ВАЗ-2114». В результате аварии на трассе погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Страшное ДТП произошло 22 февраля  на трассе «Уральск-Озинки». «КамАЗ» двигался в сторону Уральска, а легковой автомобиль по направлению из города. По предварительной версии, водитель «ВАЗ-2114» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «КамАЗом». Водитель и пассажир легкового авто скончались на месте происшествия.

«По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - сказал руководитель пресс-службы ДВД ЗКО Ибрагим Жусупкалиев.

 

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, ДТП,
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Автор:

Кристина Калинина

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