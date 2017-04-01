В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - сказал он.

По словам Серова, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.



По словам главы района, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились не хозяева квартиры. "Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить", - сказал Серов, не уточнив количество находившихся в квартире. По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира.



На время проведения проверки были эвакуированы жильцы квартир в двух подъездах. "Некоторые из них уехали на работу, остальные были размещены в детском саду. Их напоили чаем, детский сад продолжал работать, был задействован актовый зал для размещения эвакуированных", - сказал Серов. Рядом с эвакуированными находились медики и психологи, но серьезная медицинская помощь никому не потребовалась.



Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщал, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.



фото:© Александр Демьянчук/ТАСС