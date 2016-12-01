В Жамбылской области вызволяют машины из снежного плена 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ухудшение погодных условий на территории Жамбылской области и смежной с ней Южно-Казахстанской вызывает транспортные заторы и необходимость вызволения автомашин из снежного плена, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Накануне, в минувшие сутки, в связи с начавшейся метелью и ограничением видимости было закрыто движение на участке автодороги Алматы - Ташкент (534-593 км) для всех видов автотранспорта. Несмотря на предупреждения мобильного комплекса оповещения о невозможности проезда из-за ухудшения погодных условий, водители продолжали двигаться по этой дороге, чем создали скопление около 200 единиц легкового и 100 грузового автотранспорта на рубежном посту возле с. Айша-биби (30 км от Тараза).

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 550 пассажиров рейсовых автобусов разместили в пункте обогрева (школа с. Айша-биби), было организовано горячее питание на 650 человек. Силами местных исполнительных органов и полиции пассажиры сопровождены на железнодорожный вокзал Тараза. Пострадавших нет.

В Жуалынском районе, на перевалах Куюк и Шакпак, из снежных заносов вызволено 24 легковых, 5 грузовых автомобилей и один автобус. В райцентр с. Б. Момышулы эвакуировано 175 человек, из них 18 детей.





На данный момент в снежных заносах на перевалах Куюк и Шакпак со стороны Жамбылской области остаются 6 грузовых и 12 легковых автомобилей.

В спасательных работах в целом задействовано 154 человека из местных исполнительных органов, ГУ «СП и АСР», ДЧС Жамбылской области, ГУ «ОСО» ДЧС, МПС, РГП «Казахавтодор», а также 27 единиц техники.





Кроме того, жители Тараза, желая объехать объездной дорогой через населенные пункты Кумис бастау - Жабаглы, на автомашине застряли в дороге. Личный состав пожарного поста №36 Тюлькубасского района ЮКО вызволил автомашину и доставил людей в населенный пункт Кумис бастау.

По данным Казгидрометцентра, ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 20-25 мороза.