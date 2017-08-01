В Жамбылской области усилили участок границы, где произошел инцидент со стрельбой

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Дополнительные силы и средства Пограничной службы переброшены на участок Государственной границы с Республикой Кыргызстан в Жамбылском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Жамбылской области.

Напомним, вечером 12 августа на казахстанско-кыргызском участке границы, близ села Жасоркен Жамбылской области (15 км от города Тараза), пресечено нарушение Государственной границы Республики Казахстан группой неизвестных лиц.



Как пояснили в ДВД Жамбылской области, в ночь на 13 августа наряд из двоих военнослужащих погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда Регионального управления «Юг» ПС КНБ РК заступил на охрану Государственной границы. Группа неизвестных из 15 - 20 человек (количество уточняется) намеревалась в темноте пересечь границу с казахстанской стороны через спиральный барьер безопасности, пытаясь перерезать металлическую сетку.



Один из пограничников, 21-летний уроженец ЮКО, предупредительным окликом и выстрелом вверх из автомата Калашникова предостерег нарушителей границы от неправомерных действий. Однако нарушители отреагировали грубостью и начали бросать камни в пограничников, ранив одного из них в голову. Тогда старший пограннаряда произвел два выстрела на поражение. Один из нарушителей получил сквозное ранение в голову, от которого и скончался.



«Погибший является гражданином Казахстана, жителем села Жасоркен Жамбылской области, 30-ти лет, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - Вскрытие показало, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы от пули. Дело зарегистрировано по статье 380 части 1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Труп погибшего его подельники сразу забрали с собой и доставили родным, а сами на неустановленной машине скрылись на территории Жамбылской области. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники ведут допрос родных погибшего».



На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, сюда переброшены дополнительные силы и средства Погранслужбы КНБ РК.