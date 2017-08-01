Погода
Астана 11 °С
Алматы 14 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

В Жамбылской области усилили участок границы, где произошел инцидент со стрельбой

В Жамбылской области усилили участок границы, где произошел инцидент со стрельбой
14 Августа 2017 03:45 140

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Дополнительные силы и средства Пограничной службы переброшены на участок Государственной границы с Республикой Кыргызстан в Жамбылском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Жамбылской области.

Напомним, вечером 12 августа на казахстанско-кыргызском участке границы, близ села Жасоркен Жамбылской области (15 км от города Тараза), пресечено нарушение Государственной границы Республики Казахстан группой неизвестных лиц.

Как пояснили в ДВД Жамбылской области, в ночь на 13 августа наряд из двоих военнослужащих погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда Регионального управления «Юг» ПС КНБ РК заступил на охрану Государственной границы. Группа неизвестных из 15 - 20 человек (количество уточняется) намеревалась в темноте пересечь границу с казахстанской стороны через спиральный барьер безопасности, пытаясь перерезать металлическую сетку.

Один из пограничников, 21-летний уроженец ЮКО, предупредительным окликом и выстрелом вверх из автомата Калашникова предостерег нарушителей границы от неправомерных действий. Однако нарушители отреагировали грубостью и начали бросать камни в пограничников, ранив одного из них в голову. Тогда старший пограннаряда произвел два выстрела на поражение. Один из нарушителей получил сквозное ранение в голову, от которого и скончался.

«Погибший является гражданином Казахстана, жителем села Жасоркен Жамбылской области, 30-ти лет, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - Вскрытие показало, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы от пули. Дело зарегистрировано по статье 380 части 1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Труп погибшего его подельники сразу забрали с собой и доставили родным, а сами на неустановленной машине скрылись на территории Жамбылской области. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники ведут допрос родных погибшего».

На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, сюда переброшены дополнительные силы и средства Погранслужбы КНБ РК.

 

 

Ключевые слова: Жамбылская область, КНБ РК, Происшествия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив