В Жамбылской области построят три водохранилища

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проблему дефицита поливной воды в регионе планируют решить с вводом новых водохранилищ и за счет модернизации существующих гидросооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного сельхозуправления, ежегодно до 10 - 12% поливных земель региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу из соседнего Кыргызстана, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке. Из-за дефицита поливной воды крестьянские хозяйства подчас вынуждены уменьшать посевные площади.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, 6 млрд тенге выделяется на строительство трех новых и ремонт трех действующих в регионе водохранилищ. Кроме того, намечено восстановить более 280 скважин и построить свыше 700 км коллекторно-дренажных сетей.

Напомним, проблему нехватки поливной воды в Казахстане обсуждали год назад в Таразе на межрегиональном совещании Жамбылской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей. Тогда запланировали до 2021 года построить 22 новых водохранилища в семи областях страны, что позволит аккумулировать талые и паводковые воды в объеме до 1,9 млрд кубометров.

Кроме того, в госпрограмме по развитию АПК на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч км. Площадь орошаемых земель составляет 114 тыс га. Планируется увеличить площади поливных земель в два раза - до 229 тыс га. Кроме того, принимаются меры по возвращению в государственную собственность еще более 38 тыс га поливных земель.

В жамбылском регионе продолжается процедура передачи водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания. Ежегодно растет финансирование ремонтных работ на водохранилищах. В 2016 году областной бюджет выделил 206,2 млн. тенге на ремонт 18 гидросооружений, находящихся в коммунальной собственности, в 2017 - 402 млн. тенге.



Строительство трех малых водохранилищ на территории области позволит гарантированно подавать воду на полив в вегетационный период жамбылским крестьянам, отметили в облакимате.