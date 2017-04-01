В Жамбылской области ищут пропавшего на реке Талас подростка

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Поисковые работы на реке Талас в Байзакском районе ведут спасатели ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«9 апреля в 21:45 в ДЧС области поступило сообщение от Байзакского РОВД о том, что в 17:30 13-летний житель села Сарыкемер Байзакского района, предположительно, находился на берегу реки Талас, упал и утонул», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

Для проведения поисковых работ на место направлены группа водолазов ГУ «ОСО» ДЧС области, ОЧС и ПЧ-8 Байзакского района, а также сотрудники Байзакского РОВД. Всего в поисках участвуют около 30 человек и семь единиц техники.



«Вчера поисковая работа результатов не дала и была приостановлена. Сегодня в 06:00 поиски возобновились», - уточнили в ДЧС области.