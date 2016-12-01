В жамбылском селе археологи нашли городище VI-VII веков 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 2014 году пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

«Жамбылская земля в междуречье Шу и Таласа является кладезем исторических мест и событий, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор республиканского музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Такен Молдакынов. - На территории Рыскуловского района в районе села Кулан, в 100 км от Тараза, имеется масса исторических памятников. Это памятники воинам-землякам и неизвестному солдату, памятник коню Абсенту, курганные могильники железного века, культовое сооружение VІІ - ХІІ вв., караван-сарай, городище Орнек, наскальные изображения. А близ райцентра с. Кулан, находится памятник истории и культуры республиканского значения городище Кулан. Это целый комплекс уникальных памятников восьми веков. Известно, что здесь были свергнуты правящие династии западных тюрок».





По словам Молдакынова, древний город Кулан упоминался в китайских и арабских источниках VI - VIII веков. Кулан был перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Купцы везли шелк, ювелирные украшения и краску из Японии, Кореи и Китая в Центральную Азию, Древнюю Русь и Византию. Советские археологи, изучавшие городище в 60-х годах ХХ века, обнаружили загородную резиденцию правителя, усадьбы богатых горожан, винодельни. Подтверждается сосуществование на этой территории (как и в древнем Таразе) разных религий и разных культур.

Нынешние раскопки установили возраст городища с VI века. В топографии объекта четко прослеживается расположение шахристана, цитадели и рабада.

Алматинским археологам впервые удалось вскрыть центральное помещение цитадели и добраться до центрального помещения во дворце правителя.

При раскопках обнаружены интересные артефакты - керамика, монеты тюргешского периода, ювелирные украшения, бронзовый казан, хумы для хранения зерна и вина, орудия труда, ручная мельница и многое другое.





Но настоящей сенсацией стала находка четырех терракотовых голов, увенчанных коронами, со смешанными чертами европеоидного и тюркского типа. Датируются остатки скульптур примерно IX веком. Композиция представляла династийный групповой портрет, характерный для Средней Азии первых веков нашей эры. Считается, что аналогов найденным скульптурным головам в городище Кулан на территории Казахстана нет.

Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма, считает Молдакынов. Ни один регион Казахстана не одарен так щедро историческими и археологическими памятниками, уникальными природными климатическими зонами, как жамбылский регион. Областной историко-краеведческий музей в Таразе относится к числу лучших музеев страны, в его залах и запасниках хранится свыше 40 тысяч ценных экспонатов, рассказывающих о периоде процветания древнего Тараза, города ремесленников и купцов, науки и культуры, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.



Кроме того, в Таразе появился исторический памятник республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз», где представлены 40 тысяч артефактов, найденных во время археологических работ на городище Тараз с 2012 года. Научно-исследовательские работы на территории археологического парка продолжатся и в 2017 году.



Ожидается, что парк «Древний Тараз» станет международным туристическим брендом области, этот объект включен в число городов посещения гостями Всемирной выставки ЭКСПО-2017.