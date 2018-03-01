В Западном Казахстане столкнулись «Тойота» и грузовая машина
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области произошло столкновение «Тойоты» и грузовой автомашины, в результате ДТП один человек травмирован. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам акима Акжайыкского района Адиля Жоламанова, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта, около 18 часов 45 минут, на автодороге Уральск-Атырау между селами Жанабулаком и Чапаевым.
К счастью, участники аварии живы. У доставленного в областную больницу пассажира автомашины «Тойота» сломаны ребра.
Его жизнь вне опасности.
«На данный момент закрыто движение на автодороге Уральск-Атырау по направлению Чапаев-Жалпактал-Казталов.
Чтобы предотвратить несчастные случаи из-за сложных погодных условий, были приняты и ужесточены меры», - рассказал корреспонденту Казинформа Адиль Жоламанов.
Автор: Елжан Ералы
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