В Южном Казахстане введут в эксплуатацию 50 образовательных учреждений

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Южно-Казахстанской ожидается ввести в эксплуатацию 50 образовательных учреждений, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

При этом, 15 школ возведут в рамках государственной программы «Нурлы жол», а 5 за счет средств из республиканского бюджета. Также к концу года планируется завершить строительство 30 школ, на эти цели из областного бюджета были рассмотрены средства в размере 9,5 миллиарда тенге. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил аким области Ж.Туймебаев.









В целом в 2017 году за счет средств, выделенных из бюджетов всех уровней, построены и сданы в эксплуатацию 32 школы. В частности, в прошлом году на сферу образования из Национального фонда было выделено 29,8 миллиарда тенге, где в рамках государственной программы «Нурлы жол» велось строительство 35 объектов образования.



Наряду с этим, на сегодняшний день за счет средств из республиканского бюджета ведется строительство 4 школ и одной школы-интерната. Эти объекты будут введены в эксплуатацию к концу года.









Помимо этого, в 2017 году за счет средств из областного бюджета на сумму 9,5 миллиарда тенге велось строительство 39 школ и 3 колледжей. По итогам года введено в эксплуатацию 12 школ, строительство 30 объектов планируется завершить в текущем году.



Стоит отметить, на сегодняшний день полным ходом ведется строительство 50 образовательных учреждений. В случае, если строительные работы продолжатся согласно плану, то все объекты будут сданы до конца этого года.









Кроме того, областное управление строительства направило предложение рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании из государственного бюджета строительства в текущем году образовательных учреждений.





