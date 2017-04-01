В Южном Казахстане в этом году сдадут 66 многоэтажных домов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЮКО в рамках программы «Нурлы жол» введут в эксплуатацию 66 многоэтажных жилых домов. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил директор Южно-Казахстанского областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Касымбек Маликов, проинформировали в пресс-службе акима ЮКО.

Как проинформировали в пресс-службе акима ЮКО, в области Государственная программа «Нурлы жол» реализуется по двум направлениям. Первое - строительство жилья через местные исполнительные органы, а второе - строительство жилья по линии АО «Байтерек Девелопмент».



«К примеру, в этом году акиматом планируются ввести в эксплуатацию 11 жилых домов, состоящих из 558 квартир, общей площадью 31,6 тысяч квадратных метров. По линии АО «Байтерек Девелопмент» будут введены 55 жилых дома, состоящих из 3 086 квартир, общей площадью 180 тысяч квадратных метров. Таким образом, в области до 2018 года по программе «Нурлы жол» через АО «ЖССБ» будет сдано в эксплуатацию более 226,2 тысяч квадратных метров жилья», - сказал К.Маликов.



Вместе с тем он отметил, что все государственные жилищные программы будут реализоваться по программе «Нұрлы жер». Эта программа будет реализовываться по 5 основным направлениям. В том числе, одно из направлений жилищного кредитования будет реализовываться через Жилстройсбербанк, а также предусмотрено кредитование индивидуального жилищного строительства.



В ходе брифинга стало известно, что начиная с 3 апреля текущего года решением совета директоров комиссии за заключение договора о жилищных строительных сбережениях и за увеличение договорной суммы установлены в размере 0 тенге. Напомним, ранее размер комиссионного сбора за оказание перечисленных услуг составлял 0,55% от договорной суммы и суммы увеличения депозита.