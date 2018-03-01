В Южном Казахстане инновационным методом выращивают лук

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Южно-Казахстанской области начались весенне-полевые работы. В селе Жаушыкум инновационным методом приступили к выращиванию лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тұрар», который уже на протяжении нескольких лет выращивает лук данным методом, высадил на 33 га семена лука.



По словам крестьян, эта технология позволяет одновременно выполнять несколько задач. Во-первых, семена засеивают в измельченный грунт, равномерно, через каждые 3 см, а во-вторых одновременно закапывают трубку для капельного полива. Благодаря высококачественным семенам голландского лука и равномерному посеву урожайность получается высокой.



«На один гектар приходится около 5 килограммов семян. Благодаря внедрению новой технологии, объем затрат уменьшается в 5 раз, и при этом повышается производительность. В прошлом году с одного гектара мы получили 100 тонн продукции», - сказал Юрий Ан, председатель сельскохозяйственного кооператива.



В целом, в этом году шардаринские дехкане намерены посадить сельскохозяйственные культуры на 59300 га, а также засеять хлопчатником 12 тыс. гектаров земли.



Аким района Болатбек Кистауов, ознакомившись с работой хозяйства, отметил, что применение новых технологий позволят добиться высокой урожайности при меньших затратах.



«Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тұрар» приступил к посеву новым методом. Как известно, использование новых технологий позволяют увеличить продукцию, снизив себестоимость. Помимо лука, хозяйство планирует засеять семенами хлопка 33 га земли, а также засеять 10 га бахчевые культуры. Одной из задач, поставленных государством сегодня, является диверсификация сельскохозяйственного сектора. В этом направлении нами ведется соответствующая работа», - сказал аким района.



Стоит отметить, на сегодняшний день крестьяне района завершили работу по вспашке и приступили к промывке засоленных земель. Наряду с этим, по распоряжению акима района был создан районный штаб по оказанию помощи, направленной на проведение весенне-полевых работ. На сегодня в районе к весенне-полевым работам привлечено 941 единиц тракторов.