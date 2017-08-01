В ЮКО пройдут масштабные экосубботники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области прошел специальный субботник в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

В областном субботнике приняли участие 33507 человек и было задействовано 259 единиц техники. В ходе субботника проведена чистка 915,8 км территорий вдоль дорог, 391,15 км тротуаров, 196 840 кв. м придомовых территорий, 146 км мостов и русел рек, каналов, 4 046 км ирригационных систем. Также были очищены парки и площадки. В частности, 110 детских игровых и 81 спортивная площадка, 63,8 га территорий парков, 22,1 га скверов, 455 дворовых площадок многоэтажных жилых домов. Наряду с этим, побелено 19 389 деревьев и произведена чистка, побелка и покраска 201 автобусных остановок.

Кроме этого, в целях реализации программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» утвержден план мероприятий по проведению с 21 августа по 21 сентября 2017 года месячника по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов районов и городов области.