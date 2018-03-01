В ЮКО построят 212 служебных квартир для учителей и врачей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в акимате Южно-Казахстанской области состоялось расширенное заседание, на котором обсудили социальные инициативы Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В ходе встречи глава региона Ж.Туймебаев подчеркнул, что главная цель - полностью реализовать инициативы Президента, направленные на повышение социально-экономического положения региона и улучшение благосостояния населения.

«Первая инициатива: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». С этой целью, в этом году основное внимание уделяется активному строительству жилья в регионе. К примеру, на строительство 77 объектов предусмотрено 27,4 млрд тенге. Более того, началась реализация проекта по строительству служебных квартир для учителей и врачей. Для них в текущем году в 20 населенных пунктах 9 районов области начнется строительство 20 жилых домов на 212 квартир. В этом году за счет всех источников финансирования мы планируем ввести в эксплуатацию 730 тыс. кв. метров жилья. Также, на сумму 13,8 млрд. тенге разработана проектно-сметная документация по строительству 28 жилых домов на 1644 квартир, общей площадью 22,9 тыс. кв. м., предложено выделить дополнительные средства из республиканского бюджета», - сказал Ж.Туймебаев.









Вторая инициатива: озвученная Президентом - «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников». Для работников области, у которых по республике одна из низких заработных плат - это хорошая новость. С 1 января 2019 года будет снижена их налоговая нагрузка в 10 раз - до 1%.



Вместе с тем, глава региона поручил систематизировать в области исполнение социальных инициатив Главы государства. К примеру, стоит отметить и третью инициативу, которая направлена на «повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи». В своем обращении Глава государства поручил в 2018-19 учебном году выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч - на обучение бакалавров по техническим специальностям. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвёртой промышленной революции. В целом по республике до конца 2022 года будут построены новые студенческие общежития не менее чем на 75 тысяч мест, которыми также будут охвачены студенты области, и позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы.









Четвёртая инициатива «Расширение микрокредитования». В 2017 году было выдано 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге. При этом ещё 5 тысяч человек, обучившихся по проекту «Бастау Бизнес», не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. В связи с этим, Президент поручил в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть своё собственное дело. Это особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе.



В этом направлении в текущем году через РИЦ «Онтустик» планируется оказать помощь малым и средним предприятиям на сумму 4 млрд. тенге. Кроме того, в области реализуется программа «Жас кәсіпкер», направленная на поддержку молодежи. В рамках данной программы кредиты до 2 млн. тенге будут выданы будущим молодым предпринимателям. Помимо этого, предпринимателям дополнительно выделят 20 млрд, тенге.









Пятая инициатива: «Дальнейшая газификация страны». В прошлом году в области природным газом были обеспечены 44 населенных пункта. В этом году на строительство 67 объектов в сфере обеспечения природным газом предусмотрено выделить 16 млрд. тенге. В результате, газифицируют 42 населенных пунктов, а «голубым топливом» в целом будут обеспечены 386 населенных пунктов или 64,5% населения области.



Стоит отметить, в ходе совещания государственные и общественные деятели поддержали инициативы Главы государства и подчеркнули необходимость систематизировать исполнение данных социальных инициатив.



