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В ЮКО определили лучший социальный проект

В ЮКО определили лучший социальный проект
18 Августа 2017 14:41 249

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области определили лучший социальный проект, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На выставке «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане» от Южно-Казахстанской области будет представлен проект «Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми».

На данный конкурс, организованный в целях привлечения внимания общества к проблемам граждан с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило 10 заявок от области, городов и районов.

Поступившие проекты были рассмотрены на заседании комиссии, в результате победителем стал социальный проект, реализуемый «Правовым центром женских инициатив «Сана Сезiм». В рамках проекта гражданам предоставят комплекс бытовых, психологических, медицинских, правовых услуг.

Данный соцпроект получил возможность участвовать от Южно-Казахстанской области на республиканской выставке, которая пройдет 20 сентября в Астане. 

Напомним, выставка проводится с 2013 года Министерством труда и социальной защиты населения. 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Социальная поддержка, НПО, Акимат, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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