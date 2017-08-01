В ЮКО определили лучший социальный проект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области определили лучший социальный проект, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На выставке «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане» от Южно-Казахстанской области будет представлен проект «Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми».

На данный конкурс, организованный в целях привлечения внимания общества к проблемам граждан с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило 10 заявок от области, городов и районов.

Поступившие проекты были рассмотрены на заседании комиссии, в результате победителем стал социальный проект, реализуемый «Правовым центром женских инициатив «Сана Сезiм». В рамках проекта гражданам предоставят комплекс бытовых, психологических, медицинских, правовых услуг.

Данный соцпроект получил возможность участвовать от Южно-Казахстанской области на республиканской выставке, которая пройдет 20 сентября в Астане.

Напомним, выставка проводится с 2013 года Министерством труда и социальной защиты населения.