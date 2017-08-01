В ЮКО более 73 тысяч детей пойдет в первый класс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области в этом году в первый класс пойдет более 73 тысяч детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Как сообщил на пресс-конференции в Региональной службе центральных коммуникаций заместитель акима области Уласбек Садибеков, ко Дню зданий в области введут в эксплуатацию 20 новых школ, из них 6 - вновь построенные. Таким образом, количество государственных школ увеличится с 1021 до 1 027. Кроме того, в регионе функционируют 7 частных школ.

Вместе с тем, в области ведется строительство 79 объектов образования. С начала года уже сдано 7 социальных объектов, 22 учреждения запланировано ввести в эксплуатацию до конца года, а оставшиеся 58 - это объекты, переходящие на следующий год.





«В Южно-Казахстанской области образовательными организациями в плановом порядке ведутся работы по подготовке к новому учебному году. 1 сентября в регионе за парты школ сядут около 640 тыс. школьников, из них около 73 тысяч детей пойдут в первый класс», - сказал Садибеков.

Заместитель акима области отметил, что до 20 августа все школы обеспечат необходимыми учебниками.

«На закуп учебников для 2, 5, 7 классов выделено 4,5 млрд. тенге. Около 2 млн., или 56% учебников, уже доставлены в школы. Оставшееся количество учебников будет полностью поставлено до 20 августа», - подчеркнул заместитель акима области Уласбек Садибеков.

Также для подготовки к новому учебному году за счет средств из местного бюджета в 897 школах был проведен капитальный ремонт. Из них в 847 школах капитальный ремонт уже завершен.