В Японии прошли учения на случай ракетного пуска КНДР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учения по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного пуска КНДР прошли в Японии, пишет ТАСС.

Тестовое предупреждение было распространено при помощи специальных ретрансляторов и по выделенным каналам связи в 202 городах и поселках в юго-западной части острова Хонсю.

Учения проводились в регионе Тюгоку и также на острове Сикоку - именно над этими территориями, по заявлениям Пхеньяна, должны пролететь северокорейские ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. В общей сложности в учениях приняли участие девять префектур.

В целом, проверка систем оповещения прошла успешно, но, по данным агентства Kyodo, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются.

Прошедшие учения касались лишь проверки работоспособности систем. Эвакуация населения не проводилась.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. На прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения конфликта.