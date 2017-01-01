В январе казахстанцев ждет три волны похолодания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе в Казахстане ожидается три волны похолодания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», они придут на рождественские праздники, на крещение (17-23 января) и в конце месяца.

«Согласно долгосрочному прогнозу существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17-23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 30...35 мороза, днем до 20...25 мороза; в южной половине ночью до 20...25 мороза, днем до 15...20 мороза», - говорится в сообщении.

Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы - в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1°С - на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях; больше нормы - на остальной территории.

Большую часть месяца частое прохождение Атлантических циклонов, обусловит снегопады с усилением ветра до 15-20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями.