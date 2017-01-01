В возрасте 37 лет скончался солист Мариинского театра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге скончался солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга, сообщается на сайте театра. Заслуженный артист республики Коми, бас-баритон скончался в субботу, 14 января, в возрасте 37 лет, передает Лента.ру/

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на друга умершего, директора ДОСААФ Владимира Кузьмина, на репетиции 13 января Цанге стало плохо, скорая помощь доставила его в больницу. Позже мужчину отпустили домой.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре, получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра, а в 2008-м вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

В репертуаре артиста - более 30 крупных партий, в числе которых князь Владимир Галицкий («Князь Игорь»), Руслан («Руслан и Людмила»), царь Салтан («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро»), Дон Жуан и Мазетто («Дон Жуан»). Он также является лауреатом нескольких музыкальных конкурсов.