В Восточно-Казахстанской области увеличивают число молокоприемных пунктов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 29 до 42 процентов выросла загрузка молокоперерабатывающих заводов Восточного Казахстана молоком, которое население региона сдает через приемные пункты, сообщил сегодня руководитель сельхозуправления области Конысбай Толеубеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уже сообщал «Казинформ», в регионе 2 года назад запустили свою программу развития молочного скотоводства. В первую очередь, было задумано создать молокоприемные пункты. За это время создали 33 пункта, откуда молоко поступало на заводскую переработку, увеличив тем самым загрузку заводских мощностей.

«Для полной загрузки каждого молокоприемного пункта наше управление совместно с городскими и районными акиматами проанализировали имеющуюся базу по закупу молока в 70 сельских округах и двух городах области с охватом более 14 тысяч сельских дворов» - отметил руководитель управления сельского хозяйства ВКО.

По словам Толеубекова, за прошедший год у населения было закуплено 12, 1 тысяч тонн молока. Постепенно сельхозуправление каждому молокоприемному пункту установило план по приему молока. И первый квартал текущего года 2017 года уже дал свои положительные результаты - при плане 911 тонн у населения закуплено 1351 тонна молока.

Но задуманная работа по созданию широкой сети молокоприемных пунктов только в начале большого пути, считает руководитель сельхозуправления. За этот год планируется создать еще 10 приемных пунктов, что вместе с имеющимися достигнет порядка 60 единиц, что в свою очередь позволит закупать у населения около 22 тысяч тонн молока.

В мае планируется открыть 5 молокоприемных пунктов в Бородулихинском, Жарминском, Катон-Карагайском, Уланском и Шемонаихинском районах, затем три в июне - Бескарагайском, Катон-Карагайском и еще один в Шемонаихинском районах, а осенью - в Риддере. Правда, в отдельных районах, таких как Кокпектинский, Тарбагатайский, Урджарский, Зайсанский, Бескарагайский, эту работу затягивают, медлят.

Сегодня на совещании Даниал Ахметов поручил продолжить работу в этом направлении, а также по развитию животноводства молочного направления. Он сообщил, что на микрокредитование сельчан в этом году выделяется сумма более 1 млрд. тенге и бюджет будет субсидировать тех, кто будет закупать племенной скот для выращивания. При этом, как предложил Ахметов, «мы разработаем общие стандарты усредненного рациона кормления скота и будем дополнительно субсидировать тех, кто выполняет эти нормы и дает хорошие результаты».