В Восточно-Казахстанской области пошивом школьной формы занимаются более 30 производителей 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 14 производителей школьной формы презентовали модели для младшей, средней и подростковой групп школьников на выставке школьной формы на 2017-2018 годы. Каждая компания подготовила свыше 20 наименований товаров. Кроме того, были представлены спортивная форма, трикотажные изделия, одежда для учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уже сообщалось, Министерство образования и науки РК своим приказом утвердило требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. В приказ было включено предложение НПП «Атамекен» о необходимости приобретения школьной формы у отечественных производителей.

По словам директора региональной палаты предпринимателей ВКО Игоря Шацкого, «в нашей области 658 школ, ежегодно, чтобы одеть около 170 тысяч учащихся, восточноказахстанцы тратят почти 2 млрд. тенге, причем около 90% школьной формы завозится из ближнего зарубежья и лишь 10% выпускается в регионе».

Местные предприятия только с прошлого года начали заходить на рынок школьной одежды. Этому способствовал приказ министра образования и науки РК о введении обязательной школьной формы.

И.Шацкий отмечает, что доля отечественных производителей пока низкая. «Но, наши производители и по цене, и по качеству ничуть не уступают импортным товарам. Выбирая местных товаропроизводителей, мы не только поддерживаем отечественное производство, пополняем местный бюджет, но и можем контролировать качество производимой продукции, предъявлять определенные требования к выпуску школьной формы, при необходимости высказать претензии и потребовать исправить недочеты», -добавил он.







Тем самым руководителям управлений образования и директорам школ на выставке была предоставлена возможность познакомиться с местными производителями и увидеть отечественную продукцию.

Как известно, одним из приоритетных вопросов для развития экономики региона является поддержка отечественного товаропроизводителя через развитие местного содержания в закупках государственных органов, национальных компаний, системообразующих предприятий и недропользователей. Об этом неоднократно отмечалось на заседании Правительства РК.

В рамках привлечения отечественных товаропроизводителей в производстве и обеспечении школьной формой учащихся школ проводится мониторинг потребности школьной формы.

В 2017-2018 учебном году количество школ внедривших школьную форму- 395 (60,0%), количество предметов одежды в комплекте составляет в среднем 3 комплекта.







На сегодняшний день средняя стоимость одного комплекта школьной формы составляет от 5 до 18 000 тыс. тенге.