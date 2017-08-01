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В Вооруженных силах продолжаются учения батальонных тактических групп

В Вооруженных силах продолжаются учения батальонных тактических групп
18 Августа 2017 21:21 116

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Планом подготовки на 2017 учебный год в Вооруженных силах Республики Казахстан проводятся учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой, в которых задействованы все механизированные и десантно-штурмовые соединения и части, а также бригада морской пехоты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Офицеры Генерального штаба, контролирующие ход учений, отмечают значительно возросший уровень подготовленности и боевого мастерства войск.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев обратил внимание командующих войсками региональных командований, родов войск на качество обучения командиров батальонов управлять в бою созданными батальонными тактическими группами, куда кроме штатных сил входят танковые, артиллерийские, разведывательные, инженерно-саперные подразделения, а также средства противовоздушной обороны и РХБЗ.

В Вооруженных силах продолжаются учения батальонных тактических групп

Учения батальонных тактических групп продлятся до 25 августа 2017 года.
В Вооруженных силах продолжаются учения батальонных тактических групп

Ключевые слова: Учения, Армия,
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